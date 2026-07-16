台灣僑社攜手巴西媒體集團伴癌童 贈書傳遞希望

巴西聖保羅兒童癌症醫院（GRAACC）昨天舉辦了一場別具意義的贈書與閱讀活動，獲得台灣僑社慈善機構「愛之贈予」（Amor Se Doa）及巴西新聞媒體集團GMG共同支持，盼透過文學與陪伴，為正在接受治療的病童帶來笑容與希望。

活動中，GMG集團總經理巴羅利（Hiram Baroli）特別捐贈他撰寫的百本兒童文學作品「前往碰碰星球之旅」（Viagem ao Planeta Poin Poin），並搭配象徵想像力的藍色小球，鼓勵孩子透過文字展開奇幻旅程。

巴羅利同時也是「聖保羅公報」（Gazeta deS.Paulo）與「海岸日報」（Diário do Litoral）的負責人，他表示，文學能為病童帶來心靈力量，閱讀是陪伴，也是治療的一部分。

「愛之贈予」創辦人兼國際執行長支黃秀莉率領醫師與護理人員組成的小丑志工團，與巴西在地志工一同參與活動。她說病童在治療過程中，能透過閱讀與遊戲獲得慰藉，是最細膩的關懷，讓孩子與家長都感受到溫暖。

活動的核心在於閱讀。志工們在現場朗讀「前往碰碰星球之旅」，並引導病童以藍色小球象徵「想像力星球」，進行互動遊戲。家長們表示，這樣的文學與藝術活動能讓孩子暫時忘卻病痛，在治療壓力中獲得喘息，對家庭而言是莫大的支持。

支黃秀莉告訴記者，這不僅是一次性的探訪，而是一項持續的承諾。台灣僑社與巴西在地團體攜手，透過文學、藝術與志工陪伴，展現跨文化慈善合作的力量。她說：「病童和小丑玩得很開心，小丑講故事給病童聽。這是一個長久的行動，是出自內心最細緻的關懷。」

巴西媒體也報導，GMG集團的贈書行動不僅提供閱讀資源，更象徵企業與社會共同關懷弱勢的責任。透過跨國合作，台灣僑社的愛心與巴西媒體人作家的創作在醫院病房交會，為病童與家庭帶來希望。