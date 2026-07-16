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北市幼兒園爆虐童 教保員命童狗爬式移動

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北報導
北市議員徐立信今陪同家長們出席記者會，要求市府盡速調查該案。記者邱書昱／攝影
北市議員徐立信今陪同家長們出席記者會，要求市府盡速調查該案。記者邱書昱／攝影

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北市一間連鎖幼兒園爆出虐童案，家長指控，兩名教保員對二到四歲的孩童呼巴掌、單手拉扯，甚至被罰跪，從六月八日到廿四日期間，虐童狀況高達四十三起。教育局回應，對本案高度重視，並採從嚴、從速、從重處理原則，第一時間將兩名涉案教保員停職，迄今已開罰園方廿萬開罰，全案仍在調查中。

多名家長在議員徐立信出面控訴，家長說，六月廿三日有家長發現教保員單手拖拉女童入園，全案爆發，家長要求調閱監視器。

二歲半幼童的爸爸多次哽咽，談起小孩在學校被打巴掌、刻意孤立，園方不準時放餐等，近期更會看家長臉色，時不時詢問「爸爸有在生氣嗎？媽媽有喜歡我嗎？」

還有人說，當時看監視器發現孩子午休睡不著，竟被老師叫到走廊四腳跪地扭動廿分鐘，回到教室後還被要求學狗爬式來回移動，推頭、被拉扯也是家常便飯，「作為爸媽也得看身心科。」但為了孩子不能倒下來。

園方表示，針對不當管教案件，學校主動配合教育局、檢方調查，該停職都停職。教育局學前科長楊鎮鴻說，會先邀受害家長們到市府訪談，若有嚴重情勢，會將停照列入考慮。

教育局指出，六月廿五日獲報第一時間已將行為人停職，園方延遲通報約兩周，處三萬元。並主動擴大稽查同一負責人經營的補習班，發現違規從事教保服務及聘僱未報核准教職職員工，裁罰十二萬元及五萬元。

全案將於調查完成後，提送認定委員會審議，從重裁處，行為人最重終身不得擔任教保員，亦將追究負責人及未通報的教保人員責任。

虐童 北市 幼兒園

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