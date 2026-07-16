粗暴拖2歲童回座、撞傷眼眶 幼師凌虐被訴

台北市一家幼兒園張姓代課教師，不滿二歲幼兒未能在座位靜待用餐，竟粗魯打手、強行拖行回座，放手時幼兒撞到教室椅子，導致右眼眶瘀青腫脹。幼兒哭泣，張粗暴地拿衛生紙擦拭，家長接小孩放學時發現異狀，送醫並提告。台北地檢署認定張的凌虐舉動造成傷害，幼兒也害怕不願就學，依妨害幼童發育罪起訴。

起訴指出，張姓教師去年八月廿二日，見二歲幼兒沒乖乖坐在座位等候用餐，而是在教室內隨意走動，甚至有時滯留在廁所，認為二歲幼兒妨礙他管理幼生，涉嫌徒手拍打幼兒手部，單手抓住幼兒右手肘讓他雙腳騰空，還一度用力拉扯、拖行回座，甚至強抓手臂將幼兒帶離廁所，且在放手時，導致幼兒眼眶周圍直接撞擊教室內椅子。

北檢認為張完全不顧年幼、身體結構無承受能力的幼童，妨害被害幼童的身心或發育。

檢方直指，二歲幼兒受傷後，疼痛哭泣，張姓教師不僅沒安撫，也沒有提供必要的醫療協助，或通知家長，反而拿衛生紙用力擦拭、摩擦幼兒臉部，造成幼兒心理恐懼，害怕上學，不願再進幼兒園。

當日放學，小孩父親到幼兒園接小孩，發現孩子右眼周圍有明顯、大片的瘀青腫脹，且情緒不穩定，不停哭泣、驚恐，立即帶往醫院檢查傷勢。檢查發現孩子頭部挫傷、右眼眶周圍瘀青與腫脹等，父親因此提告。

檢方依醫療證明等資料追查，張在北市大安區某幼兒園擔任代課教師兩年，去年八月廿二日認為這名幼兒聽不懂管教，影響他管理其他幼兒，一天內涉多次凌虐，包含打手、拉扯等，造成瘀青等傷勢。