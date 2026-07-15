是影帝也是作曲家 霍普金斯與杜達美合作古典專輯

奧斯卡影帝安東尼‧霍普金斯爵士將出版他的古典音樂專輯「人生如夢」（Life is a Dream）。專輯由愛樂樂團和指揮家古斯塔沃‧杜達美合作，收錄了霍普金斯60多年來的創作。

霍普金斯（Sir Philip Anthony Hopkins）說，「我的一生就像一場夢，與笛卡唱片公司簽約是我畢生榮幸。我也要向杜達美（Gustavo Dudamel）致敬，他的藝術造詣是這段音樂旅程不可或缺的一部分。」

杜達美則表示，霍普金斯爵士是那種罕見的藝術家，「他在舞台和銀幕上展現出的非凡想像力、人文情懷和情感真摯，同樣也體現在他的音樂之中。」杜達美說霍普金斯以講故事的熱情和詩人的直覺來創作音樂，創造了既深刻個人化又具有普遍共鳴的音樂世界。

霍普金斯表示，他的初戀更接近音樂廳而非舞台，「音樂是我人生的第一個願望。」霍普金斯表示，他一生都在作曲，「有些作品陪伴了我幾十年，我仍然會不時重溫它們。」

台灣環球唱片古典部總監傅慶良接受中央社記者專訪表示，這張專輯由杜達美指揮愛樂管弦樂團，並有巴赫合唱團、溫徹斯特大教堂童聲合唱團等音樂家共同合作，「這張專輯像是他放下演員光環後，用音樂寫自傳，讓人看見他卸下角色後最真實私密的內心世界。」

傅慶良表示，環球唱片底下有2個古典品牌，笛卡（Decca）唱片偏英國屬性，DG唱片則屬於德奧屬性，「這次霍普金斯的專輯跟笛卡唱片合作，他是威爾斯人，以作曲家身分簽在笛卡唱片非常合適。」

專輯收錄包括「布拉肯路」，回望霍普金斯1940年代生活在南威爾斯的童年記憶；獻給妻子的「史黛拉詠嘆調」，則由大提琴旋律娓娓道來；曾獲全英古典音樂獎肯定的「圓舞曲‧繼續」也以全新管弦樂編制呈現，更添成熟韻味。「我的祖國」獻給故鄉威爾斯與做麵包的父親，「紀念我樸素卑微的出身。」

霍普金斯4歲時在家鄉威爾斯開始習琴，幾年後開始即興創作，1950年代他為地方戲劇表演創作音樂，直到後來成為演員，依舊熱愛音樂，「音樂常常能幫助我找到角色的切入點。」

2020年，在疫情封鎖期間，霍普金斯透過他的直播影片系列節目「安東尼‧霍普金斯鋼琴現場秀」演奏自己的音樂，透過螢幕回答觀眾的問題，也彈琴給他養的貓；2023年，霍普金斯在空無一人的酒店大廳裡用三角鋼琴為工作人員演奏小夜曲，以音樂撫慰人心，再度感動觀眾。