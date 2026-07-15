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台灣文學及影視作品創佳績 李遠：轉型正義非常重要

中央社／ 台北15日電

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小說「臺灣漫遊錄」獲國際布克獎，「大濛」及「獨奏者之舞」等電影獲好評，文化部長李遠今天肯定這些作品帶領大眾認識歷史，李遠表示，「轉型正義對台灣真的非常重要」。

李遠今天出席由文化部與英國在台辦事處共同舉辦的「『臺灣漫遊錄』文學沙龍」，與「臺灣漫遊錄」作者楊双子、譯者金翎、英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）進行對談。

李遠表示，他以「小野」之名從事創作50年，拍過許多電影，也寫了許多書，如今擔任中華民國文化部長，以本名「李遠」擔任政府首長。他笑稱他作為作家小野非常嫉妒楊双子，「我寫了超過100本書，但我從來沒有得到過這麼大的獎項」；但作為文化部長，他樂見文化部政策終於在漫長的推動過程中，看見具體成果。

談及日本時代的文學書寫，李遠十分佩服楊双子在書中對日治時期的研究，對1930年代的細節刻畫令人印象深刻。

李遠同時提到才剛落幕的台北電影節有兩部電影令他印象深刻，一是廣為人知、獲得最佳劇情長片的「大濛」；另一部則是獲得百萬首獎的紀錄片「獨奏者之舞」，由李立劭執導。

李遠指出，這兩部電影「為現在的台灣帶來新的視角，去看待轉型正義」。他表示，許多台灣人不解為何轉型正義議題如此複雜、甚至造成二元對立，原因在於大家對於彼此的解釋不盡相同。

李遠強調，這正是他認為轉型正義議題在台灣格外重要的原因，透過電影，它所傳達的不再是只有被害者或加害者，而是更全面的觀照以及對歷史的認識。

李遠指出，這次「臺灣漫遊錄」得獎，促使文化部修正多項辦法，其中一項重要調整是將「翻譯者」視同為作家，使其得以享有作家所能獲得的各項獎勵，例如過去得獎作家出版下一本書可獲政府補助，但翻譯者過去並未享有同等權利。

他也提到，文化部推廣台灣文學的既有機制，包括安排作家參與國際書展、演講等，但他認為，在世界各地尋找真正欣賞、熱愛台灣文學的知音，無論是翻譯者、出版社或書店，遠比政府單方面推銷更為重要。

李遠說，這些海外知音一旦找到，便能同時扮演翻譯與推廣的角色，將台灣文學介紹給更多讀者。

李遠

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