高雄某國小性霸凌 教育局：重新編班並加強輔導

高雄市某國小發生性霸凌事件，有學童遭同學逼迫脫衣下跪。教育局回應，經調查後認定性騷擾及性霸凌事件成立，行為人已轉學將持續輔導，被行為人將重新編班並持續提供諮商。

一名網友在社群平台Threads上發文表示，某國小發生學生間的霸凌事件，且霸凌者的媽媽也是這所學校的教師。被霸凌者遭逼迫脫光衣服並下跪，但家長卻認為這只是在玩遊戲，且校方也希望受害方息事寧人。

高雄市教育局透過文字訊息回應，校方今年3月17日獲知後，已依規定完成校安通報，並依性別平等教育法召開性別平等教育委員會，並以公益檢舉方式受理案件，聘請3名校外專業人士組成調查小組進行調查。經調查及審議後，認定本案性騷擾及性霸凌事件成立。

教育局指出，行為人因已轉學，原就讀學校已函請現就讀學校持續提供心理諮商及輔導，協助其後續教育與輔導工作。

針對被行為人，學校已依本人及法定代理人意願，持續提供心理諮商、輔導及其他支持資源，新學年度將相關學生分別編班，避免同班就讀，以降低雙方接觸機會。

校方已啟動行政檢討，安排相關人員接受性別平等教育及校園事件處理專業研習，精進校園安全防護及事件處理機制。