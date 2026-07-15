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台灣當代藝術進駐金融機構 近距離賞畫

中央社／ 台北15日電

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推動台灣當代藝術作品進駐金融機構，中信文教基金會典藏中國信託當代繪畫獎獲獎作品，近日亮相於中國信託南北2大據點，讓民眾在日常金融服務中，也能近距離欣賞當代美學。

中國信託文教基金會今天發布新聞稿表示，中國信託當代繪畫獎自創辦以來，持續以獎項、展覽與典藏的機制支持台灣藝術家。今年第3屆獎項有19件作品獲邀於關渡美術館公開展出，吸引超過1萬7000人次觀賞。

中信文教基金會表示，展覽結束後，中信文教基金會持續推動典藏作品進入企業總部、分行及公共空間，讓作品不只停留於展覽期間，更能在日常場域中持續被看見，此次推動8件獲獎作品展示於南港中信金融園區及中信銀高雄亞灣分行。

其中，中信銀高雄亞灣分行展示6件典藏獲獎作品，包含第3屆優選張皓宇「從水開始......接著一場模擬的敘事」、黃冠鈞「在與不在場的空間」，以及歷屆典藏洪瑄「突圍」、周代焌「島嶼．今昔．思想起」、蔡宜儒「美好時光之無煙硝NO.19戰役」和謝牧岐「戎克船上的靜物場景」。

蔡宜儒分享，國際金融機構像是德意志銀行、瑞士銀行，都收藏大量當代、新銳藝術家作品；在獲得第1屆首獎後，作品被中信文教基金會典藏，對他而言是重要的典藏履歷，提升作品的市場能見度，去年也開啟在台鐵南港禮賓室的展覽機會。

第3屆中信當代繪畫獎首獎李芳妤「白磁磚、花、縫隙」、優選黃嘉寧「仙人掌塊（猴尾柱）」也於南港中國信託金融園區展出，首獎作品全長14公尺、由648片磁磚組成，也因尺幅驚人，作品拆成2部分展示。李芳妤分享，今年獲獎後，舉辦生涯中首場工作坊，教大家創作磁磚畫，希望大眾以輕鬆的角度欣賞當代繪畫。

藝術家

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