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防青少網路風險！全台首款數位安全互動遊戲8月上線

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
台少盟今日舉行數位安全手機互動遊戲教材「雞密任務～出動！」發布座談會，預計將在8月正式上線。記者柯美儀／攝影
台少盟今日舉行數位安全手機互動遊戲教材「雞密任務～出動！」發布座談會，預計將在8月正式上線。記者柯美儀／攝影

【編輯推薦】

現代青少年在日常生活中幾乎離不開手機與平板，網路交友、帳號盜用、個資外洩等數位風險也隨之增加。為提升青少年數位安全意識，全家便利商店攜手台灣少年權益與福利促進聯盟推動「全家人的數位防護計畫」，透過漫畫、遊戲教材引導青少年學習辨識網路風險。

針對青少年數位素養議題，監察委員葉大華表示，目前立法院正在大幅修正《兒童及少年福利與權益保障法》，修法方向特別依據《兒童權利公約》第26號意見書的內容，著重在數位環境下兒少的數位素養能力，以及數位安全環境的建構。目前教育部已在學校端推動數位素養及媒體識讀教育，也成立媒體素養與媒體識讀推動委員會，持續討論相關政策。

葉大華說，《兒少權法》修法也會討論社群媒體的使用年齡，例如幾歲以下的兒少可以接觸哪些數位平台。目前澳洲、英國等國家都已針對Meta旗下社群平台的使用年齡提出限制，台灣也正持續研議相關措施，「因為這些演算法對於兒少身心健康的影響相當大」。

台少盟今（15）日舉行數位安全手機互動遊戲教材「雞密任務～出動！」發布座談會，預計將在8月正式上線，也是全台首款數位安全互動遊戲。

台少盟秘書長張祐嘉表示，此次開發的互動遊戲希望透過情境體驗，讓青少年了解在數位世界中不同選擇可能帶來的後果，而非僅透過說教方式宣導。遊戲內容涵蓋數位性私密、網路交友、帳號與系統安全等數位安全議題，藉由遊戲體驗引導青少年提升對數位風險的認識。

張祐嘉說，目前漫畫教材已上架教育部官網供民眾免費下載，未來也將持續辦理教材應用研習及教師培訓課程，協助教師運用教材進行教學，並透過與學校、教育夥伴合作，擴大數位安全教育的推廣，提升青少年對數位風險的認知與應對能力。

兒少權法 葉大華 立法院

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