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藝術家陳智權珠寶作品 舊金山亞洲藝術博物館展出

中央社／ 舊金山14日專電
台灣珠寶藝術家陳智權近日在舊金山亞洲藝術博物館展出「永恆花園」系列部分作品，及蜻蜓、蝴蝶等純鈦藝術珠寶作品。（陳智權提供）中央社
台灣珠寶藝術家陳智權近日在舊金山亞洲藝術博物館展出「永恆花園」系列部分作品，及蜻蜓、蝴蝶等純鈦藝術珠寶作品。（陳智權提供）中央社

【編輯推薦】

台灣珠寶藝術家陳智權近日在舊金山亞洲藝術博物館（Asian ArtMuseum）展出代表作品，透過純鈦藝術、當代珠寶、裝置藝術及工坊紀錄影像，向國際觀眾呈現台灣當代藝術融合東方哲學與創新工藝的獨特面貌。

陳智權曾在美國舉辦「永恆花園」（The EternalGarden）巡展，這次在舊金山亞洲藝術博物館展出「永恆花園」系列部分作品，包括「日光朝顏」（Morning Glory）、「春」（Spring）、「夏」（Summer）系列，及蜻蜓、蝴蝶等純鈦藝術珠寶作品。

這是陳智權繼之前美國巡展後，再次於國際文化場域展現台灣當代藝術的創作能量。

陳智權致力將金屬轉化為充滿生命力的藝術語彙。他表示，藝術不只是作品的展示，更是一場文化交流，「希望透過『永恆花園』，將東方哲學中對生命、自然的思考，分享給世界各地的觀眾，讓更多人認識來自台灣的當代藝術與工藝精神」。

這次展出契機源於舊金山與台北姐妹市文化藝術交流活動，也象徵藝術在城市交流中所扮演的角色，期盼透過藝術作為共同語言，促進不同文化之間的理解與對話。

陳智權的作品也吸引來自各界的貴賓觀賞，成為台美文化交流的亮點。

活動現場同步播放陳智權工坊紀錄影片，介紹其創作理念與國際展覽歷程，讓與會嘉賓深入了解他多年來以純鈦藝術推動文化交流的成果。展場並設置大型作品展示、創作背景解說及形象展區，使觀眾能從不同角度，體驗陳智權所建構的藝術世界。

陳智權表示，未來將持續推動國際博物館合作、藝術典藏及文化交流計畫，讓源自台灣的創作走向世界，並以藝術建立跨越國界與文化的深層連結，透過四季循環與自然生命的轉化，呈現東方哲學中「生長、綻放、蛻變、回歸」的生命觀。

舊金山 美國

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