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北市連鎖幼兒園爆虐童 教育局：園方罰3萬、施暴老師停職

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
家長不滿教育局處理過慢，當場也提出異議。記者邱書昱／攝影
家長不滿教育局處理過慢，當場也提出異議。記者邱書昱／攝影

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台北市一間連鎖幼兒園疑似爆出虐童案，議員徐立信今陪同家長們召開記者會，要求市府盡速處理。教育局說明，針對園方延遲通報已罰3萬元，施暴的教師停職，後續會依調查狀況，將停照列入考慮。

教育局學前科長楊鎮鴻說明，在6月26日收到通報後，當周末聯繫該幼兒園，已要求行為人停職，並依法在7月2日送審查小組後立即受理調查。在監視器影像部分，教育局已確定2歲班老師狀況而停職，並擴大稽查3到5歲班也有不當管教，於是請該老師於7月14日老師不能入園。

楊鎮鴻說，針對家長所說延遲通報，目前已裁罰園區3萬元，依法教育局調查後，並邀集受害家長到局裡面訪談後，送到認定委員會審議，依法會罰行為人最高終身不得當教職員，罰鍰部份是1到60萬元，負責人也會連帶開罰。另外，老師旁觀知悉未通報，這個也會針對監視器畫面再查，依法可罰3萬元以上、15萬元以下。

他強調，教育局也有幼兒輔導方案，會有社工、專業輔導人員到家，若換到新的幼兒元也會協助。同時，也會彙整盤點其餘北市幼兒園幼童的缺額，若尚未轉校的學童可以就學。

不過，家長不埋單，他們指當時看監視器才發現3到5歲班的老師也有施暴的狀況，市府直到7月14日才讓老師停職，「中間兩個禮拜都還在教學。」

徐立信也說，當時有和園方負責人說應該要清楚向家長們說明，但仍都沒有回，且看監視器時，老師在施暴時，也有老師在旁邊看手機。重點是該幼兒園在北市有其他分校，家長也會擔心會不會不是個案。

楊鎮鴻說明，目前會先邀集受害的家長們到市府訪談，至於停照部分，會帶整個調查結果做評估，若有嚴重情勢，會將停照列入考慮。目前多數學生離園，還有部分幼兒在裡面。

教育局補充，本案完成調查後，將送認定委員會審議，對於行為人依法可處1至4年或終身不得擔任教保人員、罰鍰6萬至60萬元；負責人連帶裁罰6000至6萬元；針對知悉未通報之其他教保人員（包括園長），也將追究責任，依法裁罰3萬至15萬元。

園方表示，針對不當管教案件，學校主動配合教育局、檢方調查，目前老師該停職都停職。

幼兒園 虐童 教育局

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