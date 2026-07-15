教育部補助140梯次暑期營隊 2,569名大學生多元陪伴兒少

為鼓勵大專校院學生參與社團活動、提升學生社團健全發展，並強化教育優先區中小學生參加營隊的課外活動資源，教育部補助大專校院學生社團於2026年暑假期間，赴教育優先區中小學校辦理免費營隊活動。

透過多元課程與陪伴服務，不僅培養大專學生自我成長、積極奉獻及關愛社會的服務精神，也讓教育優先區中小學生度過充實、溫暖又精彩的暑假。

教育部2026年暑假共補助140梯次的營隊活動，由2,569名大專校院學生社團組成青年志工服務隊，分赴132所教育優先區中小學校辦理營隊活動，提供5,128位中小學生免費參加。

參與計畫的大專學生社團豐富多元，包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類專門領域，由大朋友帶領小朋友們玩轉學習，擴展課外視野及探索正向的課餘興趣外，也藉以發展多元化素養及培養生活適應、問題解決能力。

台北醫學大學「楓林幸服服務團」於7月15日至17日前往金門縣金城國中以及中正、金湖兩所國小辦理115年度教育優先區學校營隊。國小營隊特別將「演化論」與「知識線動物篇」等桌上遊戲融入生物教學，透過寓教於樂方式跳脫零碎知識，建立學童學習自然科的興趣。

國中組則安排更高階的專業課程，包括「運動醫學與石膏實作」、中藥學及食品安全面面觀，邀請該校師長及醫護學長姐分享臨床經驗，開啟學員對未來職涯的探索。

營隊核心價值在於推動「醫學種子」扎根，服務團隊期盼藉由專業課程與服務經驗的傳承，啟發金門學子對生醫領域的熱忱，並培養奉獻精神，達成醫療服務與教育資源永續發展的社會責任。

國立台灣海洋大學「社會服務團」預計8月4日至6日前往宜蘭縣南澳國民小學辦理115年度教育優先區學校營隊，並集結海洋領域跨科系專業設計出趣味的科學實驗與美勞戲劇課程，今年並特別注入社會情緒學習（SEL）認知、態度與技能理念，陪伴偏鄉孩童在歡笑中全面成長。

營隊在團體遊戲與動手做的過程中，引導孩童調節情緒、自我覺察、面對挑戰，進而深化自我管理並建立自信。

利用豐富的教具，大學生將日常少見的海洋專業與環境議題，轉化為激發內在價值觀的途徑，引導孩童深刻理解人與海洋環境的共生關係，將海洋環保意識內化為「負責任的決定」，讓孩童在感受愛與陪伴中提升情緒素養，成為未來守護自然與社會共好的重要一份子。

大專學生社團結合自身專門領域，融入生命、品德、人權及法治教育、性別平等、社區服務、資訊輔導、識毒宣導、美感教育及多元文化等營隊主題，規劃富有教育意涵的活動。教育部期盼讓參與的大專校院學生能在過程中培養社會所需多元能力，同時提升教育優先區中小學生的課外活動資源。