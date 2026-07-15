快訊

20周年紀念款！iPhone 20傳採全玻璃、無開孔設計「工廠已準備就緒」

副教授秀AI展覽照網全歪樓！學霸正妹擁頂級外貌被肉搜 本人發聲了

世足賽／5年前神預言再被翻出！2026冠軍劇本差1步 ESPN轉發：真會發生？

聽新聞
0:00 / 0:00

台北室內合唱團無設限演出20年 用聲音展現生命

中央社／ 台北15日電
台北室內合唱團將推出「聲光幾何」音樂會，台北室內合唱團行政經理高端禾（後排左起）、作曲家鍾啟榮、秦文琛、台北室內合唱藝術文化協會理事長房樹孝，以及駐團指揮家許瀞心（前排左起）與台北室內合唱團團長方素貞將共同合作。中央社
台北室內合唱團將推出「聲光幾何」音樂會，台北室內合唱團行政經理高端禾（後排左起）、作曲家鍾啟榮、秦文琛、台北室內合唱藝術文化協會理事長房樹孝，以及駐團指揮家許瀞心（前排左起）與台北室內合唱團團長方素貞將共同合作。中央社

【編輯推薦】

喜愛唱歌也堅持唱歌，台北室內合唱團明年將成立35年，挑戰合唱美學極限的「合唱無設限」系列到今年也滿20年，將推出「聲光幾何」音樂會，用合唱唱出光與影，生活與生命。

台北室內合唱團團長方素貞告訴中央社記者，「合唱無設限」平台自2006年啟動至今，已委託創作、首演超過百首作品，可以說是亞洲最前衛、專注人聲實驗的委託創作平台，「我們多年邀請國內外不同作曲家為合唱團訂做曲目，很多作曲家第一次寫合唱曲，都是為了我們，每一首作品風景不同，打磨了團員的聲音。」

台北室內合唱團行政經理高端禾表示，台北室內合唱團能有今天的成績，「是作曲家給我們的成長。」

這場音樂會首演作品之一來自馬來西亞作曲家鍾啟榮的「風影」，靈感來自他在婆羅洲峇南河上游肯雅族長屋村落的田野采風。台北室內合唱藝術文化協會理事長房樹孝表示，「這首樂曲之難唱，團員都想要拿大布袋把作曲家宰了。」

鍾啟榮分享，那次采風去了6天，收集到長老以母語演唱歌謠，「但現在都講馬來語，這些語言也都即將消失。對我來說，聲音不只是藝術表現的媒介，也是一個族群保存記憶的重要載體。」樂曲中合唱團員除演唱外，更將演奏婆羅洲原住民口簧琴（Bungkau），用聲音展現風聲、樹影與山火等自然意象。

中國作曲家秦文琛「太陽的影子X－天空」也是秦文琛唯一一首合唱曲，「童年在鄂爾多斯草原長大，上午上課下午牧羊，一旦置身草原只有孤獨之感，就是以歌唱陪伴。」全曲以拼音演唱取自蒙語襯詞的音節，天籟般的極弱聲響與戲劇性音響交織於長氣息的結構之中，樂曲彷彿帶來如宗教梵唱般的神聖感。

其他曲目還包括作曲家林芳宜的「破折號」；普立茲音樂獎、葛萊美獎得主美國作曲家蕭（CarolineShaw ）的大型合唱作品「赭石（Ochre）」以及作曲家余忠元編曲的「橄欖樹」等。「聲光幾何」音樂會將於7月17日演出，地點台北國家音樂廳，由台北室內合唱團駐團指揮家許瀞心擔任指揮。

音樂會 原住民 中央社

延伸閱讀

台北愛樂合唱團攜手北市交 國際合唱節唱「貝九」

青年作曲家武修平專場音樂會 用音符讓時間被聆聽

台灣兒童合唱團立陶宛登台 歌聲展文化多元魅力

台灣歌劇女高音群像 留下台灣歌劇半世紀的重要聲音記憶

相關新聞

北市連鎖幼兒園爆虐童 教育局：園方罰3萬、施暴老師停職

台北市一間連鎖幼兒園疑似爆出虐童案，議員徐立信今陪同家長們召開記者會，要求市府盡速處理。教育局說明，針對園方延遲通報已罰3萬元，施暴的教師停職，後續會依調查狀況，將停照列入考慮。

2歲童沒乖乖坐等用餐 老師粗暴行為涉妨害幼童發育罪起訴

台北市一家幼兒園張姓代課教師因2歲幼兒未能在座位靜待用餐，竟涉嫌打手或強抓拖行回座，放手時幼兒撞到教室椅子受傷，還用衛生紙暴力擦拭臉部，家長接小孩時發現不對勁，送醫並向台北地檢署提告。北檢偵結，認定張有多次凌虐舉動，依妨害幼童發育罪起訴。

台北室內合唱團無設限演出20年 用聲音展現生命

喜愛唱歌也堅持唱歌，台北室內合唱團明年將成立35年，挑戰合唱美學極限的「合唱無設限」系列到今年也滿20年，將推出「聲光幾...

藝術家陳智權珠寶作品 舊金山亞洲藝術博物館展出

台灣珠寶藝術家陳智權近日在舊金山亞洲藝術博物館（Asian ArtMuseum）展出代表作品，透過純鈦藝術、當代珠寶、裝...

北市連鎖幼兒園幼童被師命狗爬式移動 家長泣訴：爸媽對不起你們

台北市一間連鎖幼兒園疑似爆出虐童案，對2到4歲的孩童呼巴掌、單手拉扯，甚至排擠方式造成小孩身心受挫，更影響到發育。議員徐立信今陪同家長們召開記者會，要求市府盡速處理，並公開調查結果。

少子化30個月負成長 家長團體籲育兒津貼增至1.5萬元落實教育平權

面台灣少子化與高齡化趨勢持續，全國家長團體聯盟今天召開記者會，呼籲政府正視人口危機，全面檢討現行育兒支持制度，主張提高育兒津貼至每月1萬5000元，並落實教育資源公平分配，讓接受不同教保服務的幼兒都能獲得相同支持，減輕家庭育兒負擔，提升民眾生育意願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。