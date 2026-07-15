台北室內合唱團無設限演出20年 用聲音展現生命

喜愛唱歌也堅持唱歌，台北室內合唱團明年將成立35年，挑戰合唱美學極限的「合唱無設限」系列到今年也滿20年，將推出「聲光幾何」音樂會，用合唱唱出光與影，生活與生命。

台北室內合唱團團長方素貞告訴中央社記者，「合唱無設限」平台自2006年啟動至今，已委託創作、首演超過百首作品，可以說是亞洲最前衛、專注人聲實驗的委託創作平台，「我們多年邀請國內外不同作曲家為合唱團訂做曲目，很多作曲家第一次寫合唱曲，都是為了我們，每一首作品風景不同，打磨了團員的聲音。」

台北室內合唱團行政經理高端禾表示，台北室內合唱團能有今天的成績，「是作曲家給我們的成長。」

這場音樂會首演作品之一來自馬來西亞作曲家鍾啟榮的「風影」，靈感來自他在婆羅洲峇南河上游肯雅族長屋村落的田野采風。台北室內合唱藝術文化協會理事長房樹孝表示，「這首樂曲之難唱，團員都想要拿大布袋把作曲家宰了。」

鍾啟榮分享，那次采風去了6天，收集到長老以母語演唱歌謠，「但現在都講馬來語，這些語言也都即將消失。對我來說，聲音不只是藝術表現的媒介，也是一個族群保存記憶的重要載體。」樂曲中合唱團員除演唱外，更將演奏婆羅洲原住民口簧琴（Bungkau），用聲音展現風聲、樹影與山火等自然意象。

中國作曲家秦文琛「太陽的影子X－天空」也是秦文琛唯一一首合唱曲，「童年在鄂爾多斯草原長大，上午上課下午牧羊，一旦置身草原只有孤獨之感，就是以歌唱陪伴。」全曲以拼音演唱取自蒙語襯詞的音節，天籟般的極弱聲響與戲劇性音響交織於長氣息的結構之中，樂曲彷彿帶來如宗教梵唱般的神聖感。

其他曲目還包括作曲家林芳宜的「破折號」；普立茲音樂獎、葛萊美獎得主美國作曲家蕭（CarolineShaw ）的大型合唱作品「赭石（Ochre）」以及作曲家余忠元編曲的「橄欖樹」等。「聲光幾何」音樂會將於7月17日演出，地點台北國家音樂廳，由台北室內合唱團駐團指揮家許瀞心擔任指揮。