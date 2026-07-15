北市連鎖幼兒園幼童被師命狗爬式移動 家長泣訴：爸媽對不起你們

台北市一間連鎖幼兒園疑似爆出虐童案，對2到4歲的孩童呼巴掌、單手拉扯，甚至排擠方式造成小孩身心受挫，更影響到發育。議員徐立信今陪同家長們召開記者會，要求市府盡速處理，並公開調查結果。教育局強調，第一時間已將行為人停職，秉持從嚴、從速、從重處理原則，目前已祭出20萬元裁罰。

記者會中，多名爸爸媽媽出面控訴，一名爸爸說，整起事件會被發現竟是在6月23日一名家長送小孩到幼兒園後，施暴的老師疑似沒有發現還有家長，就直接將另一名女童單手拖拉進去。該名家長要求調閱監視器時，園方也是推託，直到紙包不住火之際才提供，甚至在調查過程中又發現另一個班級竟也施暴。

根據家長所說，該連鎖幼兒園在北市共有多家園區，而涉及施虐的園區共有2個班級，為小班和幼兒混齡班共23人，並由3名教師及1名園長負責教學，沒想到，涉案的就包含2名老師，家長更控訴，另一名教師及園長也都知情、冷眼旁觀。

家長代表說，家長們查看監視器後，在6月8日到24日期間，就有43起虐童狀況，由於監視器影像有800多小時，至今家長們只看到330小時，其餘監視畫面疑似遭校方覆蓋刪除等，可能在此之前就有發生虐待案，也無法查證。

遭施暴女童的父親到現場，他回想，小朋友曾在家中哭喊著「我要出去！」也會每天做惡夢，「2到3歲的小孩竟然可以壓力大到一年內沒有長高。」另一位是2歲半孩童的爸爸，他多次哽咽談起小孩在學校被打巴掌、刻意孤立，園方不準時放餐等狀況，近期更會看家長臉色，時不時詢問「爸爸有在生氣嗎？媽媽有喜歡我嗎？」

另一位出面的爸爸，3到4歲的孩子也遭到不當對待。他說，當時看監視器發現孩子午休睡不著，竟被老師叫到走廊四腳跪地扭動20分鐘，回到教室後還被要求學狗爬式來回移動，推頭、被拉扯也是家常便飯，「作為爸媽也得看身心科。」但為了孩子不能倒下來。

其中一位家長哭著說，爸爸媽媽對不起你們，沒有在第一時間發現你們在承受這些事情，我們答應你會陪著你，把失去安全感慢慢找回來，爸媽也會勇敢站出來，為你守護正義，也為所有孩子守住安全教育環境。

徐立信說，園方負責人對於家長們不讀不回訊息才會接獲陳情，現階段北市府教育局仍就指調查中，因此無法停業，但其實基隆市不久前也發生類似案例，卻迅速廢立許可、負責人也遭裁罰並移送地檢署，反觀北市卻仍未動作，呼籲市府應加速調查、並主持專案會議，盡快公布結果。