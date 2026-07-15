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2歲童沒乖乖坐等用餐 老師粗暴行為涉妨害幼童發育罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導
台北地檢署。圖／聯合報系資料照
台北地檢署。圖／聯合報系資料照

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台北市一家幼兒園張姓代課教師因2歲幼兒未能在座位靜待用餐，竟涉嫌打手或強抓拖行回座，放手時幼兒撞到教室椅子受傷，還用衛生紙暴力擦拭臉部，家長接小孩時發現不對勁，送醫並向台北地檢署提告。北檢偵結，認定張有多次凌虐舉動，依妨害幼童發育罪起訴。

張姓老師在幼兒園擔任2年代課教師，2025年8月22日，2歲幼兒未能在座位靜待用餐，或在教室內任意走動，或在廁所內滯留，張認為幼兒妨礙其管理幼生，涉嫌動手管教導致幼兒受傷。

起訴指出，張姓老師涉嫌徒手打幼兒手部，或以單手抓住幼兒右手肘讓雙腳騰空，或用力拉扯、拖行回座，或強抓手臂帶離廁所，且在放手時，導致幼兒眼眶周圍部位直接撞擊教室內椅子，完全未顧及年幼身體無法承受，妨害身心健全或發育。

幼兒受傷痛哭泣，張姓老師未立即安撫，也沒有提供必要的醫療協助處理或通知家長，竟拿衛生紙用力粗暴擦拭、摩擦幼兒臉部，造成幼兒心理恐懼，不願就學。

當日放學，家長到幼兒園接小孩發現右眼周圍有明顯大片瘀青腫脹，且情緒不穩定，持續驚恐、哭泣，送醫檢查發現受有頭部挫傷、右眼眶周圍瘀青、腫脹等傷勢。檢方認為張姓老師有多次凌虐舉動，依妨害幼童發育罪起訴。

北檢 幼兒園 教室

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