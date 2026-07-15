少子化30個月負成長 家長團體籲育兒津貼增至1.5萬元落實教育平權

面台灣少子化與高齡化趨勢持續，全國家長團體聯盟今天召開記者會，呼籲政府正視人口危機，全面檢討現行育兒支持制度，主張提高育兒津貼至每月1萬5000元，並落實教育資源公平分配，讓接受不同教保服務的幼兒都能獲得相同支持，減輕家庭育兒負擔，提升民眾生育意願。

全國家長團體聯盟理事長梁子緒表示，根據內政部最新人口統計，截至今年6月，台灣總人口已連續30個月負成長，今年上半年新生兒僅4萬6344人，較去年同期減少約1成6；65歲以上人口占比也突破20%，台灣正式邁入超高齡社會。

梁子緒說，少子化與高齡化同步加劇，不僅衝擊人口結構，更是攸關國家發展的重大課題。政府若希望提高生育率，除了鼓勵生育外，更應建立公平、完善且可持續的育兒支持制度，讓家長真正感受到政府支持，才能提升民眾「敢生、願生、養得起」的信心。

他主張，政府應將育兒津貼提高至每月1萬5000元，直接補助給家長，由家長依自身需求選擇公立或私立幼兒園，而非因就讀不同教保體系而產生補助落差。他認為，唯有保障每位孩子平等的成長權益與教育選擇權，才能有效降低家庭育兒壓力，提高生育意願，營造安心養育下一代的環境。

全國家長團體聯盟副理事長林淑玲表示，投資孩子就是投資台灣的未來。她指出，聯盟提出的5大訴求中，最重要的是落實教育平權，讓每個孩子都能獲得應有的支持，並縮小不同教保體系之間的補助落差，同時依各地區需求提供差異化協助，讓補助真正減輕家庭負擔。

林淑玲說，目前不同教保體系的補助標準不一致，希望未來每位家長都能獲得相同的補助，不應因孩子就讀不同類型的幼兒園而受到差別待遇。政府應將選擇權真正交還給家長，而非讓補助制度左右家長的教育選擇。

全國家長團體聯盟副理事長、也是新住民的范氏太霞則表示，外界常誤解新住民家庭領取育兒補助後，未必會將孩子送去接受教育，這樣的刻板印象讓她感到十分受傷。

范氏太霞表示，教育是改變孩子未來最重要的力量，許多新住民母親都十分重視子女教育，也願意為孩子的未來付出努力。不應以偏概全認為新住民只是領取補助、沒有重視教育，事實上，多數新住民家庭都希望透過教育，讓孩子擁有更好的發展機會。