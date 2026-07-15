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教部補助140梯次暑期營隊 教育優先區132校受惠

中央社／ 台北15日電

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教育部115年共補助140梯次教育優先區中小學暑假營隊，由大專生社團組成青年志工服務隊，赴132所中小學提供多元課程與陪伴服務，讓5128名中小學生免費參加。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵大專校院學生參與社團活動、提升學生社團健全發展，並強化教育優先區中小學生參加營隊的課外活動資源，教育部補助大專校院學生社團於115年暑假期間，赴教育優先區中小學辦理免費營隊活動。

教育部115年暑假共補助140梯次的營隊活動，由2569名大專學生社團組成青年志工服務隊，赴132所教育優先區中小學辦理營隊活動，提供5128名中小學生免費參加，社團包含服務性、康樂性、體能性、學藝性及自治性等各類領域。

台北醫學大學「楓林幸服服務團」於7月15日至17日前往金門縣金城國中、中正國小、金湖國小辦理115年教育優先區學校營隊，國小營隊將「演化論」與「知識線動物篇」等桌遊融入生物教學，建立學童學習自然科的興趣；國中組安排「運動醫學與石膏實作」、「中藥學及食品安全面面觀」等高階課程，開啟學生對職涯的探索。

台灣海洋大學「社會服務團」預計8月4日至6日前往宜蘭縣南澳國小辦理115年教育優先區學校營隊，集結海洋領域跨科系專業設計出趣味的科學實驗與美勞戲劇課程，今年還特別注入社會情緒學習認知、態度與技能理念，引導孩童調節情緒、自我覺察，深化自我管理並建立自信。

教育部提到，大專學生社團結合自身專業，融入生命、品德、人權及法治教育、性別平等、社區服務、資訊輔導、識毒宣導、美感教育及等主題，規劃富有教育意涵的活動內容，期盼讓大專生在過程中培養社會所需多元能力，並提升教育優先區中小學生的課外活動資源。

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