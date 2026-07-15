逼同學脫衣下跪高雄小二生涉性霸凌 母是校內老師家長控校方袒護

高雄市某國小爆出疑似性騷擾、性霸凌校園爭議，一名小二學生遭控逼同學脫衣、下跪，事後更被發現，涉案學生家長是校內老師，除辯稱孩子玩遊戲，學校更勸說不要進入調查程序，被害者家屬質疑「師師相護」；對此，校方強調，事發後已立即校安通報，並啟動外聘委員調查，絕無袒護情事。

被害學生家長表示，孩子遭加害學生要求脫光衣服、下跪等行為，身心受創。

家長指控，事發初期並不知道加害學生家長是校內教師，直到學校安排雙方在校內會面時才得知此事，該師卻稱孩子脫衣、下跪等舉動只是在玩遊戲，不斷辯解、淡化性騷擾和性霸凌嚴重性。

家長說，校方一開始以「孩子還年幼，希望給同仁的小孩一個機會」，不斷勸說不要填寫調查表，還提及外聘調查委員說話較直接，擔心孩子可能受到二度傷害，處理過程未保持中立，一再偏袒、壓案，讓孩子承受更大壓力。

校長今對此說明，這起事件發生於3月間，事發時間約下午5時許，學校獲報立即完成校安通報，並召開相關會議處理，也依教育局規定啟動校園霸凌事件調查程序。

校長表示，加害學生家長表明不希望孩子接受訪談，曾建議可先透過調解方式，由雙方家長對話，協助雙方溝通，家長可能誤解校方不願啟動調查，之後教育已指示依法辦理，聘請3名外聘委員組成調查小組調查。

校長指出，目前調查結果認定屬實，依規定完成調查報告後，送交教育局及全國校園霸凌事件系統備查，所有程序均依規定辦理，「學校沒有壓案，也沒有偏袒任何一方」，對於指控感到委屈，認為並不公平。

校長說，涉案學生事發後不久即已轉學，依規定將相關資料轉知新就讀學校，協助提供心理輔導與關懷，加害學生家長也承諾負起孩子心理輔導及賠償責任。

他強調，全案均依「校園霸凌防制準則」及「性別平等教育法」規定辦理規定完成調查及通報，未來將配合教育局處置，並提供學生必要的輔導與協助。