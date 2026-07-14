基隆不當對待幼兒案監視器部分影像異常 謝國樑：查真相向家長說明

基隆市長謝國樑昨晚再與名人幼兒園家長會談，基市府秘書長謝孝昆今天說明承諾事項最新辦理進度，將整合跨局處資源，逐步落實幼兒安置、心理輔導、司法協助及家長支持等各項工作，並持續與家長保持溝通。

名人幼兒園發生集體不當對待幼兒事件，林姓負責人、劉姓園長和兩名大班教保員、兩名中班教保員，都被檢方列為被告。市府也對林姓負責人和四名教保員開罰。謝國樑已六度與家長會談，聽取家長訴求並說明處理進度。

謝孝昆說，幼兒安置方面，扣除畢業的大班幼童外，其餘58名幼童均已依照家長意願完成後續安排，預計將於7月底前完成轉銜，8月起陸續至新的幼兒園就讀。目前仍有35名幼童在名人幼兒園就學，教育處已安排具教保服務經驗的退休園長及專業教保人員入園陪伴，讓孩子在過渡期間仍能獲得妥善照護。

對於孩子的心理復原與支持，教育處學生輔導諮商中心在五堵國小提供1對1專業心理諮商服務，已有12名幼童接受心理師陪伴，每位幼童原則規畫6次諮商課程，如經專業評估有需要，也將持續增加服務次數，直到專業評估確認幼童已無心理支持需求為止。

司法協助方面，市府委任律師協助家長研議後續法律程序，除對相關人員提出刑事告訴外，待刑事程序進入起訴階段，也將協助家長提出刑事附帶民事求償，保障受害家庭權益。

家長仍有閱覽監視器畫面需求，市府已在百福國中校史室安排閱覽作業，現場除備妥6部電腦，並提供餐點及飲料。

部分家長反映小班監視器影像品質不佳，教育處指取得影像時，即發現畫面異常。謝國樑責成教育處追查異常原因，即使畫面品質受到限制，只要發現任何疑似不當對待跡象，都要立即約談相關人員，透過多方調查釐清事實，絕不放過任何疑點。

謝國樑昨晚與家長座談時，有家長建議除了1對1心理諮商，建議辦理幼兒團體諮商，透過團體互動協助孩子降低壓力與防衛心理。謝也要求學生輔導諮商中心畫速邀集專業心理師評估，同時彈性安排適合家長及幼童參與的時段，提供更多元且完善的心理支持服務。