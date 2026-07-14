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梵蒂岡專訪中研院士李琳山 呼應教宗通諭管制AI發展

中央社／ 羅馬14日專電

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呼應教宗良十四世頒布有關人工智慧（AI）的新通諭，梵蒂岡官方新聞網今天刊出台灣中研院院士李琳山專訪，他認為各國或許可採共同措施管制AI發展，「讓世界喘口氣」，而梵蒂岡應是全球最適合登高一呼的機構。

李琳山是台大電機工程學系及資訊工程學系名譽教授，曾研發全球第一套華文語音辨識系統，被視為人工智慧領域先驅。梵蒂岡新聞網今天報導，在教宗良十四世頒布「偉大的人類」通諭問世之際，李琳山接受專訪提出對AI科技發展現況的省思，以及應對挑戰的可能對策。

李琳山表示，今日AI技術不是少數人的工作成績，而是多少年來全人類智慧及努力累積而成，飛躍進步的AI技術帶給人類社會極為嚴酷的挑戰與考驗。

他認為，在全球拚得你死我活競爭下，需要梵蒂岡這樣的機構登高一呼，讓有影響力者思考可行方法，眾人攜手合作「讓世界喘口氣」。

李琳山向梵蒂岡新聞指出，AI科學工作者發現，全人類累積的無窮知識文明，極大部分都可用數據方式呈現，因而可以用AI技術融會運用，這使今日AI技術「看來似乎無所不能」，但這不是少數人的成績，是多年來全人類智慧努力累積而成。

李琳山相信，科學工作者起初多數本著增進人類福祉的初衷，雖然科學成果難免有負面副作用，且AI技術發展速度遠超過想像，這使很多人無法適應。他坦言，當下AI發展宛如全球競逐戰場，「只有走在最前端的人才有機會贏者全拿，人人都全力衝刺，AI技術自然飛躍進步」。

梵蒂岡新聞網報導，李琳山論點與教宗在「偉大的人類」通諭中所闡述「實力至上的文化」不謀而合。教宗提到，現代巴別塔（Tower of Babel）不只是以科技為主導的普遍模式，更是那些想保有領先地位的強者，及渴望贏得領先地位者的拉鋸戰；在此情況下，這些強者「競相研發更強大科技」。

談到從事AI工作者的嚴峻考驗，李琳山指出，很多人已注意到AI技術可能帶給社會負面副作用，努力設法提高AI技術的可信任度、可操控度等，也有不少人思考AI技術的倫理規範，但難度很高，因為這個挑戰是跨領域、跨文化、跨國界的。

李琳山表示，有人主張AI產業界領袖或強國是否可尋求共識，一起暫停技術發展一段時日，讓社會喘一口氣，但他認為這方法並不可行，因為不論是產業領袖或國家都唯恐「不進則退」，力爭世界最前端，「恐怕沒人願意停下來，讓別人抓到機會勝過自己」。

他解釋，稍微可行方法是請國家政府出面制定法律，對因AI技術獲得巨額利潤的產業課以重稅，拿稅金作專款，紓減AI帶來的社會難題，例如幫助失去工作的人重新適應AI環境。但他坦言，「這其實也很難實行，因為如果某國對境內AI產業課以較重的稅，就會削弱該國AI產業競爭力，政府領導人是不會願意做的。」

因此李琳山認為，應設法在全球激烈競爭之中，讓各國一致同步採取若干類似措施，一起對AI發展做適當的克制，讓全世界喘口氣。

李琳山在專訪中建議，這種跨國共識固然難以實現，但可走的第一步，或許是由一個有全球影響力及聲望的機構登高一呼，讓相關領域有影響力者聽到並存入腦海，思考較可行方案，「在道德良心上作為全球領袖的梵蒂岡，也許是一個可以做這件事的機構」。

梵蒂岡 教宗 良十四世 中研院

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