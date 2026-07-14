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課金派戀愛、陽明山女子派出所 獲原創IP風雲榜

中央社／ 台北14日電

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第5屆原創IP風雲榜今天揭曉，年度TOP IP獎漫畫組由漫畫家HOM的「課金派戀愛」奪得第一名，小說組則由作家顏瑜的「陽明山女子派出所」奪冠。

原創IP風雲榜由社團法人中華動漫出版同業協進會主辦，旨在推廣原創作品，首屆漫畫組冠軍「閻鐵花」今年雙料入圍美國重量級漫畫獎項艾斯納獎。今年共計有55部漫畫、65部小說參與評選，最終選出各組TOP IP獎前3名及2名佳作。

中華動漫出版同業協進會今天透過新聞稿表示，今年獲獎作品充分展現台灣原創作品的多元風貌，無論是以百合或BL情感為基調的動人故事、奇幻懸疑的冒險題材，或是貼近台灣社會的人文觀察，都展現出台灣原創IP豐富且多元的創作能量，也再次讓評審與讀者看見屬於台灣創作的無限可能。

漫畫組TOP IP獎第一名是在網路累積破一千萬人次點閱的話題百合作品「課金派戀愛」，今年台北國際書展上也獲得年度總統推薦選書。第2、3名分別由屢獲金漫獎肯定的「大仙術士 李白」及曾改編為音樂劇的「三個不結婚的女人」獲得。

小說組TOP IP獎競爭同樣激烈，由「陽明山女子派出所」獲得評審一致肯定奪得第一名，該作品曾於2025年TCCF出版文本專場獲選「三立電視NEXTSTAR獎」，並改編為廣播劇播出，展現高度跨域開發潛力。

小說組TOP IP獎第2名由人氣作家路邊攤作品「Ghost Map」獲得，第3名則由作家薛西斯的「魚眼」摘下，「魚眼」是薛西斯首次嘗試將台灣真實案件改編為長篇懸疑推理小說，曾入圍2024年台灣文學獎金典獎，並已售出韓文版權。

第5屆原創IP風雲榜頒獎典禮將在7月23日漫畫博覽會中頒獎，文化內容策進院也將自獲獎作品中遴選具開發潛力作品，提供「TCCF故事系列專場」入選資格，協助原創IP銜接影視開發與國際媒合資源。

金漫獎 派出所 漫畫

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