維持觀展體驗…2026文博會首推預約制 李遠自曝和AI聊心事

文博會8月起跑，今年除現場排隊也首度開放預約。文化策展主題則回應AI時代，文化部長李遠透露，他與AI聊到最近心情不好，AI回應他的正是文博會作品名「不要急，你做得很好」。

民眾即日起可於台灣文化創意博覽會官網先行註冊帳號，21日上午10時起開放預約，可預約時段自上午11時開始，每50分鐘為一時段，每人每天僅限預約一個時段，不開放當日預約及修改入場時段。

文化部今天舉行2026文博會展前記者會，李遠回憶，自己是第3次參加文博會，過去在台南、南港展覽館觀展經驗，人潮都讓他嚇到「怎麼會那麼多人擠不進去？」這次展覽也令他感受到台灣自過去累積到現在的文化內容大爆發。

文博會文化策展主題今年訂定為「第零位元」，探討自創作者使用AI生成前的第一個念頭，也就是最根本的創意，其中地景藝術「不要急，你做得很好」已進駐文化空總戰情廣場布置。

李遠表示，他將他的AI稱呼為「黑亞當」，他說，他問黑亞當「我問你問題算不算創作」，黑亞當也回答他「你問我的問題就是創意」。近日李遠言論受外界討論，他告訴黑亞當後，黑亞當回應他「不要急，你做得很好。」

記者會現場搶先預告今年文化策展與品牌商展亮點展品，策展人之一張伊增透露，文化策展將有台北霞海城隍廟月老進駐，迎接七夕也會有不同活動。而品牌商展參展數量較去年成長26.3%，光攤位數便超過1200攤，從永續商品到文創產品都可見其中。

李遠今天體驗「神明金句卡」，每張小卡都會有神明插畫與智慧金句，他抽到代表文昌帝君的小卡，朗讀字句：「生命會往哪個方向走，要看你在遇上重大事件時如何決定。重新喚醒靈魂的學習目的，帶來靈魂的自覺。」他笑回「謝謝你呀，文昌帝君。」

2026文博會文化策展8月1日起於空總台灣當代文化實驗場古蹟大樓、戰情廣場登場至8月31日；品牌商展則在南港展覽館1館展出，一般民眾入場時間為8月8日至8月12日。