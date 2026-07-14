茜要唸「ㄒㄧ」全網震驚！他因《原神》角色提案改字典 結局曝光

一名網友近日在Threads分享工作時遇到的插曲，表示自己替病人叫號時，將病人名字中的「茜」自然唸成「ㄑㄧㄢˋ」，沒想到病人立刻語帶不悅地糾正：「是ㄒㄧ。」讓他哭笑不得直呼，「好，我知道了，原來今天不是上班，是國文小考。」

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人認為依照台灣教育體系，「茜」本來就應讀作「ㄑㄧㄢˋ」。有網友留言表示，「名字有茜的來了，這字真的唸ㄑㄧㄢˋ」、「我被唸ㄒㄧ會很不爽」。也有人說，「不是中國那邊才唸ㄒㄧ嗎」、「大陸藝人萬茜、張茜、宋茜都相當知名，我怎麼就沒聽過念ㄒ一的」。面對外界討論，原PO也在留言區補充，該名病人確實是中國人。

另有網友指出，「茜念ㄒㄧ只是為了讓國外女性名字，翻譯看起來比較女性而已，就是『西』改成『茜』。」不過也有人認為，名字的念法應尊重當事人的習慣，「名字就是對方習慣被叫什麼就念什麼，至於正不正確，是他家的事。」

事實上，根據教育部《重編國語辭典修訂本》，「茜」目前僅收錄「ㄑㄧㄢˋ」的讀音，並未列出「ㄒㄧ」的念法。不過若查詢中國的《百度百科》，則可看到「茜」確實有「ㄒㄧ」的讀音，通常作為人名用字，常見於外國女性名字的音譯。

值得一提的是，去年曾有民眾在公共政策網路參與平台提案，建議教育部將「茜」的「ㄒㄧ」讀音納入《國語辭典》。

提案人表示，遊戲《原神》中角色「茜特菈莉」的第一個字即讀作「ㄒㄧ」，但多數台灣民眾只知道「茜」讀作「ㄑㄧㄢˋ」，因此容易產生混淆。他也提到，查詢百度資料後發現，「ㄒㄧ」可作為女性姓名的音譯用法，因此希望教育部能將此讀音一併收錄。

不過，該提案最終未通過檢核，後續也未再有進一步進展，目前教育部《重編國語辭典修訂本》仍僅收錄「ㄑㄧㄢˋ」一種讀音。