幼兒園廢照、畢業班老師停職 基市府代辦畢典讓家長和幼兒仍留下回憶
基隆市名人幼兒園因不當對待幼兒，市府宣布廢止設立許可。市長謝國樑今晚第六度與家長會談時說，17日將在七堵室內兒童樂園為大班舉辦畢業典禮。因教保員已停職，市府聘請音樂老師協助，持續練習表演節目，並指導走位，讓家長和幼兒都能留下回憶。
名人幼兒園發生集體不當對待幼兒事件，林姓負責人、劉姓園長和兩名大班教保員、兩名中班教保員，都被檢方列為被告。市府也對林姓負責人和四名教保員開罰。
謝國樑今晚第六度與家長會談，說明市府處理進度，並聽取家長心聲。有小班家長向市府反映，小班的兩名教保員也有不當幼兒行為，市府各處罰六萬元。今晚有家長為小班教保員叫屈，支持兩人的管教方向，認為市府不應開罰。
謝國樑說，因為接獲家長陳情，基於保護兒少職責展開調查，經「教保相關人員違法事件認定委員會」審議，因行為較輕微，各罰六萬元（中、大班教保員各罰四十萬元）。教保員如果有異議，市府會告知救濟管道，對方可依程序提起行政救濟。
今晚也有家長說，林姓負責人曾在小班教保員不在時進入教室，擔心有施暴，但相關影像並不完整。也有人擔心去年申請育嬰假的教保員，恐也有不當對幼兒行為。謝國樑回覆，相關疑點都會再釐清，並向家長說明。
有關大班畢業典禮部分，市府表示，7日已到名人幼兒園取回畢業證書、畢業紀念冊、獎狀及畢業禮品，17日將在七堵室內兒童樂園舉辦畢業典禮。部分家長請求提前領取畢業禮品，市府也配合開放提前到百福國中校史室領取。
市府指出，有大班家長及部分中班家長，請求延續孩子已經練習到一半的口風琴及舞蹈表演節目，由於指導老師已遭停職，因此由兒少處聘請專業音樂老師，還原表演內容並錄製影片，供孩子在家自主練習。
市府昨天也在堵北里民活動中心，進行畢業生表演節目練習，有19名畢業生參與練習，由音樂老師面對面指導，練習表演時的走位。
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