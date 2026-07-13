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故宮書畫展穿越時空 一窺古人踢球、爬山記

中央社／ 台北13日電

世足賽火熱開踢，從故宮書畫也可見古人踢球競技情景，故宮北院推出「騁技與運動」展，帶觀眾從紙上穿越時空，一窺古人怎麼玩溜冰、瘋爬山，還相揪去打球。

國立故宮書畫文獻處助理研究員、策展人浦莉安今天透過新聞稿表示，今天所說的「運動」，涵蓋個人鍛鍊、群體競技、登山健走等不同形式。古代雖然缺乏完全對應的統一用語，但透過「射」、「藝」、「技」、「戲」、「遊」等字詞，可分別指稱不同的身體活動與技藝展現。

「騁技與運動－書畫中的技藝與體能活動」展分為「演武與習禮」、「球戲競技」、「大顯身手」與「登高望遠」4單元，也設有多項互動體驗，讓民眾親身感受書畫中的身體技藝，包含在投壺多媒體互動區挑戰投壺之樂、透過大型互動書細覽畫作細節等。

球戲題材中，可見類似於今天被大眾稱為足球的「蹴鞠」，以及騎馬持杖擊球的「擊鞠」。舊傳宋代蘇漢臣「踘場叢戲」描繪眾人圍聚環立，目光與身勢皆聚焦於足下之球；清代丁觀鵬「畫唐明皇擊鞠圖」則將競技場拉到馬背上，畫中左右兩側還設有球門與守門者。

還有可對應到現代人溜冰活動的藏品，如清代沈源「御製冰嬉賦」將視線帶到冬日冰面，滑行者穿梭於太液池上，展現清代宮廷冰嬉兼具操練與娛樂的特色。而現代人熟悉的登山活動，在古代則常與祭祀、巡行、遊賞、修身等文化意涵相連。

如國寶宋代薛紹彭「雜書」所收「雲頂山詩」記述登山經歷，描寫山勢高峻、登攀不易，流露歷經艱辛後俯瞰山川、遠眺群峰的覽勝之樂。清代王原祁「華山秋色」則為畫家遊歷華山後所作，題識記述其遊山經歷，並寫下未能登臨諸峰的遺憾。

「騁技與運動－書畫中的技藝與體能活動」展即日起在故宮北院展出至9月16日，國寶「元 劉貫道 畫元世祖出獵圖」則展至8月16日。

故宮 世足賽 運動

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