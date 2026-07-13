台積電協助改善「專科教室」照明 彰化縣政府成果發表兼感謝

教育部調查彰化縣國中學生和國小高年級學童，裸視視力不良率逾七成，縣政府今發表優化校園照明設備成果，感謝台積電慈善基金會專案協助，讓全縣最近4年內連同中央補助、縣政府自籌款，累計投入近5千萬元改善5011間教室照明設備，保護學童視力。

縣政府在大村鄉村上國小舉行「點亮學習視界—彰化縣校園照明設備優化成果發表會」，縣長王惠美帶動做護眼操，到視聽教室和使用平板的學童透過Kahoot!軟體進行護眼知識趣味問，當場表揚答題又快又正確的3名小朋友。

「每用眼30分鐘就應該休息10分鐘，對不對？趴著看書、躺著看平板是正確姿勢，對不對？」王惠美提出多道問題，小朋友使用平板搶答。答題結束，校長黃宏田示範正確使用視力尺，控制平板使用者保持35公分距離。

王惠美說，縣政府自民國112年推動學校教室照明設備改善採購計畫，一開始的3年自籌2937萬元，優化2859間普通班教室照明，今年再投入1022萬元，並成功爭取台積電慈善基金會專案協助，公私協力改善專科教室照片，合計4年投入5千萬元改善211校、合計5011間教室的照明設備。

台積電慈善基金會對捐助相當低調，不透露金額，經理吳秉學表示，透過汰換舊款燈具除了達到節能減碳的效果外，能幫助孩子在更明亮的環境中學習，獲得更好的學習成果。

彰化縣政府舉辦「點亮學習視界—彰化縣校園照明設備優化成果發表會」，感謝台積電慈善基金會捐助學校專科教室照明設備。記者簡慧珍／攝影