從蕭邦故事到狗狗使用說明書 兒童插畫展看見波蘭

知名音樂家蕭邦人生故事、隨四季流轉的民間習俗到逗趣的狗狗使用說明書，都是波蘭插畫藝術家揮灑的題材，明天起在「波蘭兒童插畫的狂歡舞台」展中展出。

「Spotlight ─ 波蘭兒童插畫的狂歡舞台」展由波蘭插畫家協會、密茨凱維奇學院主辦，展覽開幕式今天舉行。

波蘭插畫家協會共同創辦人雅提莫斯卡（AleksandraArtymowska）致詞提及，插畫家是一份獨特的職業，以此次展覽為例，還能促進國際交流，希望展覽能作為波蘭與台灣的橋梁，並持續深化台灣與波蘭的友誼。

展覽匯集14名波蘭具代表性的當代插畫創作者，展出28本插畫書籍及28件插畫原作，主題包羅萬象。策展人哈爾傑伊（Patryk Hardziej）提到，有繪本描述波蘭歷史重要人物，像是蕭邦與著名詩人揚．布熱赫瓦（Jan Brzechwa）故事，還有波蘭歷史與文化的繪本，這些繪本許多是為兒童設計，相信只要看圖就能了解故事。

展出作品版本有些是波蘭文、英文或繁體中文，像是已在台出版的「幸福找一找」由享譽國際的波蘭作家瑪莉安娜．奧格勒亞克（Marianna Oklejak）創作，她以剪紙藝術結合童話，視覺風格強烈，展覽也展出另一本她尚未在台出版的作品Cuda wianki Polskifolklor dla mlodszych i starszych，介紹波蘭民俗文化。

大阪關西世博去年吸引世界各地遊客造訪，波蘭插畫家瓦倫蒂諾威茲（Kasia Walentynowicz）當時參與繪製波蘭館互動展，此次她尚未在台出版的作品Something and Nothing、The Circle也將在展中展出。

哈爾傑伊表示，這些插畫家透過創作展現圍繞於人們生活的不同元素，希望這些插畫與故事書能夠為觀眾帶來一些啟發，且繪本觀眾不僅侷限兒童，相信其他人也會有收穫，而探索的最好方式就是前來動手翻閱這些書。

「Spotlight ─ 波蘭兒童插畫的狂歡舞台」明天起在松山文創園區「不只是圖書館」展出至9月20日。