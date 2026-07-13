快訊

霸凌爭議延燒 佀廣洋宣布放棄國民黨提名、繼續勤走基層

素人參政！正妹網紅選議員「一面看板都沒有」急徵求免費外牆

致癌油風暴 卓揆下令一周完成檢驗、提食安法修法「2要求+5增訂」

從蕭邦故事到狗狗使用說明書 兒童插畫展看見波蘭

中央社／ 台北13日電

知名音樂家蕭邦人生故事、隨四季流轉的民間習俗到逗趣的狗狗使用說明書，都是波蘭插畫藝術家揮灑的題材，明天起在「波蘭兒童插畫的狂歡舞台」展中展出。

「Spotlight ─ 波蘭兒童插畫的狂歡舞台」展由波蘭插畫家協會、密茨凱維奇學院主辦，展覽開幕式今天舉行。

波蘭插畫家協會共同創辦人雅提莫斯卡（AleksandraArtymowska）致詞提及，插畫家是一份獨特的職業，以此次展覽為例，還能促進國際交流，希望展覽能作為波蘭與台灣的橋梁，並持續深化台灣與波蘭的友誼。

展覽匯集14名波蘭具代表性的當代插畫創作者，展出28本插畫書籍及28件插畫原作，主題包羅萬象。策展人哈爾傑伊（Patryk Hardziej）提到，有繪本描述波蘭歷史重要人物，像是蕭邦與著名詩人揚．布熱赫瓦（Jan Brzechwa）故事，還有波蘭歷史與文化的繪本，這些繪本許多是為兒童設計，相信只要看圖就能了解故事。

展出作品版本有些是波蘭文、英文或繁體中文，像是已在台出版的「幸福找一找」由享譽國際的波蘭作家瑪莉安娜．奧格勒亞克（Marianna Oklejak）創作，她以剪紙藝術結合童話，視覺風格強烈，展覽也展出另一本她尚未在台出版的作品Cuda wianki Polskifolklor dla mlodszych i starszych，介紹波蘭民俗文化。

大阪關西世博去年吸引世界各地遊客造訪，波蘭插畫家瓦倫蒂諾威茲（Kasia Walentynowicz）當時參與繪製波蘭館互動展，此次她尚未在台出版的作品Something and Nothing、The Circle也將在展中展出。　　　　　　　　　

哈爾傑伊表示，這些插畫家透過創作展現圍繞於人們生活的不同元素，希望這些插畫與故事書能夠為觀眾帶來一些啟發，且繪本觀眾不僅侷限兒童，相信其他人也會有收穫，而探索的最好方式就是前來動手翻閱這些書。

「Spotlight ─ 波蘭兒童插畫的狂歡舞台」明天起在松山文創園區「不只是圖書館」展出至9月20日。

波蘭

延伸閱讀

慶祝百年經典！「小熊維尼 友你相繪」快閃店 於松山文創園區療癒登場

南投營北國中舞龍隊將赴波蘭演出 讓世界看見台灣

2026新光三越夏日藝術季 以玩具與想像力為核心打造「玩具太空總部」

人權館兒童人權系列活動 引導孩子勇於說出想法

相關新聞

台積電協助改善「專科教室」照明 彰化縣政府成果發表兼感謝

教育部調查彰化縣國中學生和國小高年級學童，裸視視力不良率逾七成，縣政府今發表優化校園照明設備成果，感謝台積電慈善基金會專案協助，讓全縣最近4年內連同中央補助、縣政府自籌款，累計投入近5千萬元改善5011間教室照明設備，保護學童視力。

別再寫成蝦趴！教育部揭時髦台語「正統寫法」 網看呆：超難但很酷

日常生活中，我們常會用帶有台語諧音的流行語「蝦趴」，來形容某人的穿著打扮非常時髦。然而，近日有網友在Threads上分享，教育部官方的《台灣台語常用辭典》早已正式收錄這個詞彙，其正統漢字寫法為「鑠奅」（ㄕㄨㄛˋㄆㄠˋ），獨特的字形結構與罕見的國語讀音，讓網友驚呼：「這兩個字合體太酷了，但也太難打了吧！」

115分科／化學考諾貝爾獎時事！跨章節命題 教師：中偏難

115分科測驗今（13）日舉行，第二節考化學科，高中教師分析，整體試題屬中偏難，出題無偏廢任一章節的概念，幾乎為跨章節的考題。此次試題結合化學諾貝爾獎時事與稀土元素釔應用，重視課綱實驗、探究實作及實驗數據判讀能力。

批校事會議淪「司法化」 全教總籲立院退回教師解聘、考核辦法修正案

立法院教育及文化委員會今（13）日再次審查教育部函送之《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》部分條文修正案。全國教師工會總聯合會與立委柯志恩、嘉義縣教師職業工會副理事長劉政昇共同呼籲立法院退回教育部修正案，勿讓校園持續走向司法化、程序化與對立。

大阪世博回台灣！「文化空總」全新識別亮相、晴空季8月起飛迎世博

繼空總舊辦公大樓及戰情大樓修復完工，文化部今日公布「文化空總」品牌識別，以及自8月1日至11月15日展開的一系列文化藝術活動「晴空季2026」（SKYWARD）主視覺，宣告將正式啟動這塊首都核心區內最廣闊的文化藝術場域，將以「跨域基地」、「文化潮流」、「台灣舞台」3大角色，逐步實踐文化實驗場轉身為「文化空總」，進而邁向成為「國家文化基地」的重要階段。

校事會議造成教師寒蟬效應 鄭英耀：檢討解聘辦法目標廢除校事會議

教育部校事會議執行情形持續受關注。雖然教育部已推動案件分流、降低匿名檢舉等措施，但立委指出，第一線教師仍普遍認為自己隨時可能成為下一個被調查對象，校事會議造成的寒蟬效應並未消除。教育部長鄭英耀今天表示，近日將針對解聘辦法修正實施後的執行情形提出檢討報告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。