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大馬逢甲盃揮毫 留台校友傳承正體字文化

中央社／ 吉隆坡13日專電

全球華文書寫環境快速變遷，馬來西亞留台校友多年來透過逢甲盃書法賽推廣台灣正體字文化，不僅在2022年獲大馬教育部納入中學課外活動加分項目，今年更吸引1萬4600名學生揮毫參賽，成為海外傳承正體字的重要力量。

第17屆「逢甲盃」全國中學正體字書法比賽日前在馬來西亞巴生（Klang）揭幕，這項比賽也在2023年列入「馬來西亞紀錄大全」。

除了留台校友長年推動台灣正體字文化外，吉隆坡臺灣學校也是海外傳承台灣正體字文化的重要堡壘。目前全校學生來自14個國家及地區，包括馬來西亞、日本、韓國、新加坡、泰國、越南、法國、美國等，持續拓展文化影響力。

巴生中華獨立中學校長沈麗珍表示，書法不只是文字書寫，更承載著文化、歷史與品格教育，每一筆一畫都蘊含前人智慧，也是文化傳承的重要媒介。

她指出，逢甲大學馬來西亞校友會舉辦正體字書法比賽，不只是延續書法藝術，更希望透過正體字書寫，引導馬來西亞青年世代認識文化底蘊，讓文化薪火相傳。

沈麗珍認為，年輕人提筆寫下正體字的同時，不只是完成一件書法作品，也是在學習專注、耐心與堅毅，並成為文化傳承的一分子。

馬來西亞逢甲大學校友會會長洪定國表示，推動書法比賽的目的，除培育書法人才，也要讓更多青年學子在提筆揮毫的過程中，延續文化傳承。

他表示，近年人工智慧（AI）快速發展，許多文字工作可以由科技取代，但書法代表的人文價值無法取代。留台校友未來將持續走入全馬各地中學推廣正體字書法，也鼓勵馬來裔、印度裔等不同族群學生參與，透過書法認識中華文化。

洪定國說，希望「逢甲盃」未來不只是全國性書法比賽，更能成為留台校友推動文化傳承的典範，讓正體字文化持續在馬來西亞扎根。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處副代表卜正珉表示，漢字兼具文字、藝術與哲學思維，而正體字完整保留漢字造字邏輯與文化底蘊，是中華文化的重要載體。

他指出，台灣長期推廣正體字教育，正體字不只是文字，更承載文化意涵；透過書法書寫，不僅能體會漢字之美，也有助理解文字背後的歷史與文化。

另外，有參賽學生表示，平常在學校接觸正體字的機會不多，透過參加書法比賽，不僅學習正體字的筆畫，也開始了解每個字背後蘊含的文化意義，希望對台灣使用正體字所承載的文化內涵有更深一層認識。

馬來西亞 新加坡 逢甲大學

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