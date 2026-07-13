鴻海教育基金會高中量子營開跑 5天教學生寫程式

鴻海教育基金會今天表示，為期5天的「2026高中量子計算暑期學習營」正式開跑，與中原大學量子資訊中心、台灣大學--IBM量子電腦中心等單位合作，帶領高中生從量子位元、量子糾纏、量子演算法，到IBM Quantum平台實作，逐步走進量子科技的世界。

鴻海教育基金會透過新聞稿指出，量子科技被視為新興關鍵科技，與未來資訊處理、通訊安全與高效運算等發展密切相關，鴻海教育基金會從2020年起每年舉辦高中生暑期量子營，今年邁入第7年，今年課程以「高中生也能寫量子程式」為主題，採實體與線上並行方式辦理，透過不同參與形式，擴大不同地區學生接觸量子科技的機會。

鴻海教育基金會指出，今天開始為期5天的高中生暑期量子營課程內容，涵蓋量子計算簡介、量子電腦最新發展、古典力學與近代物理基礎、量子電腦硬體與軟體介紹，以及量子計算與古典計算的差異，課程也將帶領學生利用IBM系統，初步體驗量子線路編寫、理解雙量子位元與糾纏態等概念，讓原本抽象的量子知識，化為可操作、可討論的學習經驗。

鴻海教育基金會表示，多年來基金會持續連結大學與研究機構的量子教育資源，並轉化為高中生能理解、能參與的學習內容，希望降低量子科技的學習門檻，讓學生不只聽過量子科技，更能透過課程與實作，建立對量子計算與未來科技應用的初步理解。

鴻海教育基金會執行長汪用和指出，量子領域對高中生來說相對抽象，更需要及早為學生打開理解的入口，量子營不僅能讓學生認識新興科技，也啟發學員重新思考未來學習方向。