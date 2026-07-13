別再寫成蝦趴！教育部揭時髦台語「正統寫法」 網看呆：超難但很酷
日常生活中，我們常會用帶有台語諧音的流行語「蝦趴」，來形容某人的穿著打扮非常時髦。然而，近日有網友在Threads上分享，教育部官方的《台灣台語常用辭典》早已正式收錄這個詞彙，其正統漢字寫法為「鑠奅」（ㄕㄨㄛˋㄆㄠˋ），獨特的字形結構與罕見的國語讀音，讓網友驚呼：「這兩個字合體太酷了，但也太難打了吧！」
原PO指出，大家經常掛在嘴邊、用來讚美他人非常有型或物品很酷的「蝦趴」，在台語的語境中其實相當莊嚴且具有份量。
根據教育部《台灣台語常用辭典》的釋義，「鑠奅」（台語羅馬拼音：siak-phānn），其確切的詞意正是用來形容一個人的穿著打扮、或是隨身物品十分時髦、走在潮流尖端。不過，這兩個罕見的漢字到底該怎麼唸？翻開教育部《重編國語辭典修訂本》，「鑠奅」的國語正確讀音為「ㄕㄨㄛˋ ㄆㄠˋ」，其中金字旁的「鑠」，國語發音與碩士的「碩」完全相同；而「奅」字為上大下卯，則與泡澡的「泡」同音。
台灣知名硬筆書法教育家侯信永也曾在臉書粉專發文剖析，呼籲大眾以後別再盲目寫錯字，並點破「鑠奅」兩字的美學：
「鑠」：本意代表著光芒閃耀、璀璨奪目。
「奅」：在傳統意象中，則延伸為時髦、有型與威風。
許多人紛紛留言調侃：「以後稱讚朋友穿得好看，就要改口說：你今天看起來很鑠奅喔！」、「天啊，這兩個字難打到爆，不過能知道正確寫法真的很讚。」甚至有網友因為這兩個字拆開來形似「金、樂、大、卯」，開玩笑表示：「因為大家都不會唸國語音，會不會以後都直接拆字，改口說『你很金樂大卯』，反而變成新一代的流行語？」
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