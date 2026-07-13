批校事會議淪「司法化」 全教總籲立院退回教師解聘、考核辦法修正案

立法院教育及文化委員會今（13）日再次審查教育部函送之《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》部分條文修正案。全國教師工會總聯合會與立委柯志恩、嘉義縣教師職業工會副理事長劉政昇共同呼籲立法院退回教育部修正案，勿讓校園持續走向司法化、程序化與對立。

柯志恩表示，現行校事會議的畸形運作，已造成教育現場嚴重的行政內耗與親師生對立，破壞校園原有的信任與和諧，因此，在野黨主張將攸關校事會議運作的兩項辦法退回、不予備查，要求教育部痛定思痛、重新檢討。

柯志恩指出，校事會議設立的初衷，應是有效處理不適任教師，然而教育部此次送交立法院備查的兩項辦法，仍將一般管教爭議與親師溝通摩擦，納入繁瑣且高度司法化的受理及調查程序，形同「拿大砲打小鳥」，不僅偏離制度原意，也加劇第一線教師的壓力。

全教總理事長葉青芪表示，教育部透過子法建構的校事會議制度，其實際運作已大幅偏離立法目的，使教育現場逐漸走向高度法律化，教育專業逐步式微。教師擔心任何一次師生互動、一句管教提醒、一項教育措施，都可能演變成投訴與調查案件。

葉青芪說，為了避免耗費大量時間與精神面對漫長調查程序，愈來愈多教師開始採取「防禦性教學」，降低管教強度、避免介入學生偏差行為、減少與學生及家長接觸，讓校園原有的教育功能逐漸萎縮。當教育熱情被制度消磨，親師互信逐漸瓦解，校園氛圍日益對立，這是現行制度帶來最深遠的傷害。

嘉義縣教師職業工會秘書長劉政昇認為，依《教師法》第29條授權，解聘辦法本應規範教師解聘、不續聘、停聘及資遣等程序事項。然而，現行制度已擴大至不可遏止的巨獸。如果政府不遵守法律授權的範圍另行濫權，那就應該把這條授權母法刪掉。

全教總主張，廢除現行校事會議制度，絕非包庇不適任教師，更不是反對淘汰不適任教師。但重大不適任教師案件畢竟屬於少數，制度不應因少數案件而預設所有教師都是潛在加害者，更不能讓絕大多數認真投入教育工作的教師，長期處於被懷疑、被監督、被調查的環境之中。呼籲立院應退回教育部現行兩修正案，於2個月內提出符合教師法立法意旨的修正版本，才是回歸《教師法》立法本旨、重建教育信任的根本之道。