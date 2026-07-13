快訊

不只海神颱風！另一熱帶擾動發展中 氣象署揭預估路徑、影響

郭台銘密會女球友斷不掉！正宮曾馨瑩發聲：有些委屈無法解釋

LINE跳訊息通知「打開沒內容」超多人遇到！官方曝4解法不焦慮

聽新聞
0:00 / 0:00

晴空季2026主視覺公開 「文化空總」正式啟動

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
文化空總晴空季主視覺效果應用。文化部／提供
文化空總晴空季主視覺效果應用。文化部／提供

文化部13日公布「文化空總」品牌識別，以及自8月1日至11月15日展開的一系列文化藝術活動「晴空季2026」（SKYWARD）主視覺。此處將以「跨域基地」、「文化潮流」、「台灣舞台」三大角色，逐步實踐文化實驗場轉身為「文化空總」，進而邁向成為「國家文化基地」的重要階段。

文化部表示，2018年文化部由生活美學基金會以「台灣當代文化實驗場」正式接手空總營運，經過多年「實驗基地」經驗的累積，空總逐步成為台灣前沿實驗型藝術培育基地、國際交流窗口，以及台灣文化科技發展關鍵角色。

除了在空間上，將以古蹟大樓為中心，藉由指標系統、立面與地面景觀等，以「藝術縫合」空總場域各空間，建構完整文化空總意象，更將以「2026晴空季」實踐作為首都核心區內的文化藝術場域，成為向世界及全民全面開放的「文化空總」。

「晴空季2026」由豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任總策展人，林昆穎說，「晴空季將是文化空總全面啟動後的重要文化串連行動意識」。

策劃理念訂為「我們在飛翔中相遇」，將以長達4個月的時間，透過延續文化實驗場的台灣動畫展映、穹頂劇場（DOME）等的「跨域基地」；加入地景藝術、表演藝術及市集等多元文化體驗，包含最受關注的大阪世博回台灣等，讓民眾進入空總參與文化成為日常的「文化潮流」。

到聚集台灣文博會、台北時裝週等國際展會及國際特展的「台灣舞台」，讓大家全面感受匯集國家級文化資源的「文化空總」正式降臨。

首先發表的「文化空總」品牌識別及「晴空季2026」主視覺，由三頁文有限公司創辦人顏伯駿規劃設計，文化空總設計以空總場域的歷史層次為基礎，結合過去、現在與未來3個面向。

雙翼結構呼應空軍總司令部的歷史記憶與飛行意象；中段幾何構成轉化台灣當代文化實驗場時期，由藝術家楊俊參與「藝術圍牆計畫」所創作的紅白磚紋，呈現當代文化實驗累積的階段成果。

下方放射狀結構則回應跑道、航線與向未來展開的方向感，象徵文化空總將從歷史場域出發，成為面向未來的國家文化基地。

晴空季2026主視覺以「航道」作為核心視覺語言，對應文化空總中的飛行、跑道與方向感，並進一步轉化為年度展演的視覺敘事。主視覺整體透過天空色漸層與線性構圖，呈現介於歷史記憶與未來想像之間的文化地景。

其中的線性結構參照機場跑道與航空導航系統的視覺語彙，並將展演名稱與航道線條相互結合，使文字本身成為可被閱讀、也可被想像為路徑的視覺符號；開闊的天空感與水平延伸的構圖，傳達前進、探索與連結的意象，回應空總從曾具管制性質的歷史場域，轉化為面向民眾開放的文化基地。

文化部

延伸閱讀

空總戰情廣場打造入口意象 8月迎文博會文化策展

空總大樓8月開放 歷史交織藝文演出

臺北藝術大學「藝術炭險記」進校園 扎根礦山文化

台灣文博會8月登場 探索文創中的未來日常式

相關新聞

批校事會議淪「司法化」 全教總籲立院退回教師解聘、考核辦法修正案

立法院教育及文化委員會今（13）日再次審查教育部函送之《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》及《公立高級中等以下學校教師成績考核辦法》部分條文修正案。全國教師工會總聯合會與立委柯志恩、嘉義縣教師職業工會副理事長劉政昇共同呼籲立法院退回教育部修正案，勿讓校園持續走向司法化、程序化與對立。

大阪世博回台灣！「文化空總」全新識別亮相、晴空季8月起飛迎世博

繼空總舊辦公大樓及戰情大樓修復完工，文化部今日公布「文化空總」品牌識別，以及自8月1日至11月15日展開的一系列文化藝術活動「晴空季2026」（SKYWARD）主視覺，宣告將正式啟動這塊首都核心區內最廣闊的文化藝術場域，將以「跨域基地」、「文化潮流」、「台灣舞台」3大角色，逐步實踐文化實驗場轉身為「文化空總」，進而邁向成為「國家文化基地」的重要階段。

校事會議造成教師寒蟬效應 鄭英耀：檢討解聘辦法目標廢除校事會議

教育部校事會議執行情形持續受關注。雖然教育部已推動案件分流、降低匿名檢舉等措施，但立委指出，第一線教師仍普遍認為自己隨時可能成為下一個被調查對象，校事會議造成的寒蟬效應並未消除。教育部長鄭英耀今天表示，近日將針對解聘辦法修正實施後的執行情形提出檢討報告。

苗栗退休校長葉錦忠奉獻教育服務社區 再獲教育部教育奉獻獎殊榮

教育部第21屆教育奉獻獎名單出爐，2020年曾獲獎的苗栗縣退休校長葉錦忠秉持「奉獻教育、服務社區」理念，16年來退而不休持續投入教育志工、語文教育、家庭教育、終身學習及文化藝術推廣，以實際行動深耕教育、服務社會，再度獲此殊榮。

115分科物理／考題生活化！無人機、摩爾福蝶入題 教師：比去年難

分科測驗今（13）日登場，上午首節考物理科，高中教師分析，整份試題難易適中，揚棄以往為人詬病的繁複計算，改以「情境建模」為主軸，將物理真正帶入生活。整體難易度比去年難，但與113年相近。

遭藍委再追問為何請假缺席校事會議修法審查 鄭英耀：兩年來沒寒暑假

立法院教育文化委員會今邀請教育部、衛福部等單位報告校園食品安全，國民黨立委羅智強質詢時，再度追問鄭英耀上月缺席「校事會議」相關法案審查一事，質疑地方考察時程應該比較彈性，但校事會議審查是固定在一天，怎麼能請假不出席，時機不恰當。鄭英耀回應時說，自己上任兩年來幾乎沒有寒暑假，原本希望利用寒暑假到各地學校了解教育現場，但實際上始終沒有機會前往，因此才事先請假。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。