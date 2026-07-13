晴空季2026主視覺公開 「文化空總」正式啟動

文化部13日公布「文化空總」品牌識別，以及自8月1日至11月15日展開的一系列文化藝術活動「晴空季2026」（SKYWARD）主視覺。此處將以「跨域基地」、「文化潮流」、「台灣舞台」三大角色，逐步實踐文化實驗場轉身為「文化空總」，進而邁向成為「國家文化基地」的重要階段。

文化部表示，2018年文化部由生活美學基金會以「台灣當代文化實驗場」正式接手空總營運，經過多年「實驗基地」經驗的累積，空總逐步成為台灣前沿實驗型藝術培育基地、國際交流窗口，以及台灣文化科技發展關鍵角色。

除了在空間上，將以古蹟大樓為中心，藉由指標系統、立面與地面景觀等，以「藝術縫合」空總場域各空間，建構完整文化空總意象，更將以「2026晴空季」實踐作為首都核心區內的文化藝術場域，成為向世界及全民全面開放的「文化空總」。

「晴空季2026」由豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任總策展人，林昆穎說，「晴空季將是文化空總全面啟動後的重要文化串連行動意識」。

策劃理念訂為「我們在飛翔中相遇」，將以長達4個月的時間，透過延續文化實驗場的台灣動畫展映、穹頂劇場（DOME）等的「跨域基地」；加入地景藝術、表演藝術及市集等多元文化體驗，包含最受關注的大阪世博回台灣等，讓民眾進入空總參與文化成為日常的「文化潮流」。

到聚集台灣文博會、台北時裝週等國際展會及國際特展的「台灣舞台」，讓大家全面感受匯集國家級文化資源的「文化空總」正式降臨。

首先發表的「文化空總」品牌識別及「晴空季2026」主視覺，由三頁文有限公司創辦人顏伯駿規劃設計，文化空總設計以空總場域的歷史層次為基礎，結合過去、現在與未來3個面向。

雙翼結構呼應空軍總司令部的歷史記憶與飛行意象；中段幾何構成轉化台灣當代文化實驗場時期，由藝術家楊俊參與「藝術圍牆計畫」所創作的紅白磚紋，呈現當代文化實驗累積的階段成果。

下方放射狀結構則回應跑道、航線與向未來展開的方向感，象徵文化空總將從歷史場域出發，成為面向未來的國家文化基地。

晴空季2026主視覺以「航道」作為核心視覺語言，對應文化空總中的飛行、跑道與方向感，並進一步轉化為年度展演的視覺敘事。主視覺整體透過天空色漸層與線性構圖，呈現介於歷史記憶與未來想像之間的文化地景。

其中的線性結構參照機場跑道與航空導航系統的視覺語彙，並將展演名稱與航道線條相互結合，使文字本身成為可被閱讀、也可被想像為路徑的視覺符號；開闊的天空感與水平延伸的構圖，傳達前進、探索與連結的意象，回應空總從曾具管制性質的歷史場域，轉化為面向民眾開放的文化基地。