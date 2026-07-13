助新住民子女探索職涯 移民署偕企業舉辦培育營

為協助新住民子女拓展職涯視野，移民署今天表示，暑假在北中南舉辦「新住民子女多元文化培育營」，以「職涯探索」為主軸，結合國內企業資源協助其探索未來職涯方向。

移民署今天透過新聞稿表示，為協助新住民子女培養多元文化素養，並引導其提早探索自我發展方向，暑假特別辦理「新住民子女多元文化培育營」，結合國內優質企業資源，規劃北、中、南3場職場體驗活動。

同時，透過企業參訪、職場模擬、專家講座及實作體驗課程，陪伴新住民子女認識產業環境，探索未來職涯發展方向。

移民署說，今年活動以「職涯探索」為主軸，系列活動自7月13日起陸續辦理。其中，北區場次將率先於精誠資訊公司展開，安排學員接觸資訊科技產業職場環境；中區場次於7月23日前往巨大集團自行車文化探索館，透過產業導覽及自行車VR體驗，認識製造產業發展。

最後，南區場次於8月4日前往奇美食品幸福工廠，規劃手作烘焙DIY及企業參訪，讓青年透過實際體驗深入了解不同產業樣貌與發展機會。

移民署表示，本次培育營參與學員背景多元，除來自越南、印尼及陸港澳家庭外，也有來自泰、菲、馬、緬、美、法及非洲等12個國家背景青年參與，展現台灣多元族群共融樣貌。

此外，透過跨文化交流及互動學習，有助拓展國際視野，並進一步培養青年理解差異、尊重多元及溝通合作能力。

移民署提到，新住民子女兼具語言能力、跨文化理解及國際視野等優勢，逐漸成為台灣推動多元發展的重要力量，將持續透過多元文化培育活動，協助青年認識自身優勢、拓展視野，提升職涯規劃能力，培養未來面對快速變遷社會所需的核心能力。

每一名新住民子女都是台灣珍貴的人才資源，移民署強調，未來將持續結合政府與民間資源，推動多元培力及職涯探索相關措施，協助青年發揮語言及跨文化優勢，成為台灣鏈結國際的重要新生力量。