大阪世博回台灣！「文化空總」全新識別亮相、晴空季8月起飛迎世博

繼空總舊辦公大樓及戰情大樓修復完工，文化部今日公布「文化空總」品牌識別，以及自8月1日至11月15日展開的一系列文化藝術活動「晴空季2026」（SKYWARD）主視覺，宣告將正式啟動這塊首都核心區內最廣闊的文化藝術場域，將以「跨域基地」、「文化潮流」、「台灣舞台」3大角色，逐步實踐文化實驗場轉身為「文化空總」，進而邁向成為「國家文化基地」的重要階段。

「晴空季2026」由豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任總策展人。林昆穎表示，「晴空季將是文化空總全面啟動後的重要文化串連行動意識」。策劃理念訂為「我們在飛翔中相遇」，將以長達4個月的時間，透過延續文化實驗場的台灣動畫展映、穹頂劇場（DOME）等的「跨域基地」；加入地景藝術、表演藝術及市集等多元文化體驗，包含最受關注的大阪世博回台灣等，讓民眾進入空總參與文化成為日常的「文化潮流」；到聚集台灣文博會、台北時裝週等國際展會及國際特展的「台灣舞台」，讓大家全面感受匯集國家級文化資源的「文化空總」正式降臨。

首先發表的「文化空總」品牌識別及「晴空季2026」主視覺，由三頁文有限公司創辦人顏伯駿規劃設計，文化空總設計以空總場域的歷史層次為基礎，結合過去、現在與未來3個面向。雙翼結構呼應空軍總司令部的歷史記憶與飛行意象；中段幾何構成轉化臺灣當代文化實驗場時期，由藝術家楊俊參與「藝術圍牆計畫」所創作的紅白磚紋，呈現當代文化實驗累積的階段成果；下方放射狀結構則回應跑道、航線與向未來展開的方向感，象徵文化空總將從歷史場域出發，成為面向未來的國家文化基地。

晴空季2026主視覺以「航道」作為核心視覺語言，對應文化空總中的飛行、跑道與方向感，並進一步轉化為年度展演的視覺敘事。主視覺整體透過天空色漸層與線性構圖，呈現介於歷史記憶與未來想像之間的文化地景。其中的線性結構參照機場跑道與航空導航系統的視覺語彙，並將展演名稱與航道線條相互結合，使文字本身成為可被閱讀、也可被想像為路徑的視覺符號；開闊的天空感與水平延伸的構圖，傳達前進、探索與連結的意象，回應空總從曾具管制性質的歷史場域，轉化為面向民眾開放的文化基地。

文化部表示，隨著主視覺公開，「晴空季2026」官方網站也同步上線，立體地圖的形式，呈現文化空總建物、場域與活動空間，後續將陸續公開各項詳細活動資訊，邀請大家持續關注並一起走入「文化空總」。更多資訊請參閱「2026晴空季」官網或臉書專頁。

繼空總舊辦公大樓及戰情大樓修復完工，文化部今日公布「文化空總」品牌識別。圖／文化部提供