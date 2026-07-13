快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議造成教師寒蟬效應 鄭英耀：檢討解聘辦法目標廢除校事會議

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
教育部長鄭英耀今天至立法院報告校園食安等議題。記者董俞佳／攝影
教育部長鄭英耀今天至立法院報告校園食安等議題。記者董俞佳／攝影

教育部校事會議執行情形持續受關注。雖然教育部已推動案件分流、降低匿名檢舉等措施，但立委指出，第一線教師仍普遍認為自己隨時可能成為下一個被調查對象，校事會議造成的寒蟬效應並未消除。教育部長鄭英耀今天表示，近日將針對解聘辦法修正實施後的執行情形提出檢討報告。

鄭英耀今天至立法院報告校園食安等議題，立委柯志恩指出，教育部雖認為目前資訊落差已逐漸改善，包括匿名檢舉受理方式及案件大小分流等措施，但若教師仍不了解制度，代表教育部宣導不足；更重要的是，即使資訊透明，第一線教師依然深刻感受到校事會議帶來的壓力，擔心自己成為下一個被送進調查程序的人，教師焦慮未解。

鄭英耀則表示，教育部今年一月修正制度後，除了加強宣導，也與全國縣市教育局合作，目前相關數據及地方座談顯示，整體已朝正向發展，例如台中市校事案件就減少52件。

鄭英耀說，教育部重視學生受教權，同時也希望老師能安心教學，因此才推動案件分流機制。他表示，許多家長投訴時都認為教師應被解聘，因此需要先透過前端分流，判斷案件是否屬重大事件，再決定是否進入校事程序。

鄭英耀說，校事會議是特定時空背景下的制度設計，目前已透過分流、地方調處等方式改善，未來若校園能恢復親師互信、制度運作正常，最終仍希望回歸由教評會處理不適任教師案件，廢除校事會議。

鄭英耀 教師 教育部

延伸閱讀

校園濫訴問題 鄭英耀：從4方向改善

教師陷防禦性教學…教團籲退回修正案 重新檢討校事會議制度

校事會議亂象怎麼減少？教育部長：匿名、浮濫指控已降低55%

教師解聘辦法年初修正爭議仍未止 教育部再提4大精進措施

相關新聞

校事會議造成教師寒蟬效應 鄭英耀：檢討解聘辦法目標廢除校事會議

教育部校事會議執行情形持續受關注。雖然教育部已推動案件分流、降低匿名檢舉等措施，但立委指出，第一線教師仍普遍認為自己隨時可能成為下一個被調查對象，校事會議造成的寒蟬效應並未消除。教育部長鄭英耀今天表示，近日將針對解聘辦法修正實施後的執行情形提出檢討報告。

遭藍委再追問為何請假缺席校事會議修法審查 鄭英耀：兩年來沒寒暑假

立法院教育文化委員會今邀請教育部、衛福部等單位報告校園食品安全，國民黨立委羅智強質詢時，再度追問鄭英耀上月缺席「校事會議」相關法案審查一事，質疑地方考察時程應該比較彈性，但校事會議審查是固定在一天，怎麼能請假不出席，時機不恰當。鄭英耀回應時說，自己上任兩年來幾乎沒有寒暑假，原本希望利用寒暑假到各地學校了解教育現場，但實際上始終沒有機會前往，因此才事先請假。

苗栗退休校長葉錦忠奉獻教育服務社區 再獲教育部教育奉獻獎殊榮

教育部第21屆教育奉獻獎名單出爐，2020年曾獲獎的苗栗縣退休校長葉錦忠秉持「奉獻教育、服務社區」理念，16年來退而不休持續投入教育志工、語文教育、家庭教育、終身學習及文化藝術推廣，以實際行動深耕教育、服務社會，再度獲此殊榮。

115分科物理／考題生活化！無人機、摩爾福蝶入題 教師：比去年難

分科測驗今（13）日登場，上午首節考物理科，高中教師分析，整份試題難易適中，揚棄以往為人詬病的繁複計算，改以「情境建模」為主軸，將物理真正帶入生活。整體難易度比去年難，但與113年相近。

鐵拳教育／校事會議逼出防禦性教學 如何修復師生信任

韓劇「鐵拳教育」有不少金句，例如：老師應有老師的樣子、學生應有學生的樣子、「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」台灣有學者認為校事會議、考核會議的最大後遺症是動搖親師、師生之間的互信與愛，應朝修復式校園正義，重建校園的信任與關愛。

學生都道歉了仍翻不了案 嘉義校園性平案老師求償60萬敗訴

嘉義縣某國小前約聘教師因遭學生申訴性騷擾，被學校中止聘約且1年不得聘任。事後學生曾傳訊道歉，甚至表示「當時你沒有性騷擾我們」、「是我自己亂說的」，教師認為足以證明遭誣陷，提告學生及家長連帶求償60萬元。不過嘉義地方法院認為，學生事後的道歉內容不足以推翻性平調查結果，也無法證明當初是故意捏造事實，因此駁回教師請求，全案仍可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。