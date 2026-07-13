校事會議造成教師寒蟬效應 鄭英耀：檢討解聘辦法目標廢除校事會議
教育部校事會議執行情形持續受關注。雖然教育部已推動案件分流、降低匿名檢舉等措施，但立委指出，第一線教師仍普遍認為自己隨時可能成為下一個被調查對象，校事會議造成的寒蟬效應並未消除。教育部長鄭英耀今天表示，近日將針對解聘辦法修正實施後的執行情形提出檢討報告。
鄭英耀今天至立法院報告校園食安等議題，立委柯志恩指出，教育部雖認為目前資訊落差已逐漸改善，包括匿名檢舉受理方式及案件大小分流等措施，但若教師仍不了解制度，代表教育部宣導不足；更重要的是，即使資訊透明，第一線教師依然深刻感受到校事會議帶來的壓力，擔心自己成為下一個被送進調查程序的人，教師焦慮未解。
鄭英耀則表示，教育部今年一月修正制度後，除了加強宣導，也與全國縣市教育局合作，目前相關數據及地方座談顯示，整體已朝正向發展，例如台中市校事案件就減少52件。
鄭英耀說，教育部重視學生受教權，同時也希望老師能安心教學，因此才推動案件分流機制。他表示，許多家長投訴時都認為教師應被解聘，因此需要先透過前端分流，判斷案件是否屬重大事件，再決定是否進入校事程序。
鄭英耀說，校事會議是特定時空背景下的制度設計，目前已透過分流、地方調處等方式改善，未來若校園能恢復親師互信、制度運作正常，最終仍希望回歸由教評會處理不適任教師案件，廢除校事會議。
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