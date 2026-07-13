苗栗退休校長葉錦忠奉獻教育服務社區 再獲教育部教育奉獻獎殊榮

教育部第21屆教育奉獻獎名單出爐，2020年曾獲獎的苗栗縣退休校長葉錦忠秉持「奉獻教育、服務社區」理念，16年來退而不休持續投入教育志工、語文教育、家庭教育、終身學習及文化藝術推廣，以實際行動深耕教育、服務社會，再度獲此殊榮。

苗縣府教育處指出，從開礦國小退休的葉錦忠，從事教育工作35年，歷任三所學校校長，以創新辦學理念打造學校特色，辦學績效深獲肯定，其中開礦國小曾榮獲商業周刊評選「百大特色小學」，此外，葉錦忠並曾榮獲苗栗縣教學優良教師、特殊優良教師、台灣省師鐸獎、教育部三等教育文化獎章、終身學習績優及杏壇芬芳錄等多項榮譽。

葉錦忠退休後成立苗栗縣銅鑼灣生活美學協會，並曾擔任國立新竹生活美學館銅鑼鄉志工隊長、苗栗縣家庭教育諮詢委員等職務，持續推展終身教育、文化藝術及社會服務。近年來，葉錦忠積極推動語文教育、家庭教育、終身學習及藝術教育，每年辦理上百場語文研習與家庭教育活動，承辦苗栗縣語文競賽並帶領選手參加全國賽屢創佳績；同時推動樂齡教育、客家戲曲、閱讀推廣及客語扎根，深入偏鄉、弱勢團體及原住民族部落服務，讓教育資源與文化藝術向下延伸。

教育部第21屆教育奉獻獎共表揚全國20位退休校長及教師，葉錦忠再度獲此殊榮，更是今年苗栗縣唯一獲獎代表。縣長鍾東錦肯定葉校長退休後持續奉獻教育、服務社區，充分展現「退而不休、服務不輟」的教育典範，也期盼更多退休教育人員投入教育志工行列，持續發揮專長，共同為教育扎根、為社會貢獻心力。