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人權館兒童人權系列活動 引導孩子勇於說出想法

中央社／ 台北13日電

暑假到來，國家人權博物館以「童言童語，無畏發聲」為主題，規劃兒童人權繪本創作營、人權繪本沙龍及台語說故事等多元活動，引導孩子認識兒童權利，勇於說出想法。

根據國家人權博物館今天發布的新聞資料，8月16日上午將舉辦「人權繪本故事屋」，邀請繪本創作者黃郁欽與陶樂蒂全程以台語說書，引導孩子以母語認識腳下的土地。兩名創作者將共同導讀「日治時代台灣人物」系列繪本，帶領孩子認識林獻堂、黃土水、賴和等重要歷史人物。

8月16日下午則進行人權繪本「翻頁之後」沙龍，邀請作者芳因與芳安分享創作歷程。「翻頁之後」以台灣戒嚴時期為背景，描繪威權體制下思想備受控制，即便是「閱讀」這樣普通的行為，也到處受限的歷史情境。活動特別規劃「繪畫Live」，由芳因與芳安進行即興創作，並同步展出快閃原稿展。

今年也規劃「來做一本小書！」兒童人權繪本創作營，活動將於8月22日至23日連續兩日下午舉行，由策展人熊君君帶領親子共學，從「兒童權利公約」的核心精神出發，循序漸進地引導認識兒童權利，並引導孩子創作繪本，透過圖文來傳達想法，了解「表達意見」是兒童的重要權利。

人權館表示，所有活動都是免費參加，歡迎親子家庭及有興趣的民眾上網報名，相關活動資訊請至人權館官網及臉書專頁查詢。

繪本 國家人權博物館 台語

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