快訊

努力7年輸第一天上班菜鳥 日本薪資逆轉掀員工離職潮

獨家專訪！烏克蘭無人機指揮官的戰術經驗分享

115分科物理解答出爐！無人機入題 師評比去年難

聽新聞
0:00 / 0:00

遭藍委再追問為何請假缺席校事會議修法審查 鄭英耀：兩年來沒寒暑假

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天針對校園食品安全把關機制及疑涉致癌油品事件應變作為進行專題報告，教育部長鄭英耀（中）、衛福部次長林靜儀等人列席。記者董俞佳／攝影
立法院教育及文化委員會今天針對校園食品安全把關機制及疑涉致癌油品事件應變作為進行專題報告，教育部長鄭英耀（中）、衛福部次長林靜儀等人列席。記者董俞佳／攝影

立法院教育文化委員會今邀請教育部衛福部等單位報告校園食品安全，國民黨立委羅智強質詢時，再度追問鄭英耀上月缺席「校事會議」相關法案審查一事，質疑地方考察時程應該比較彈性，但校事會議審查是固定在一天，怎麼能請假不出席，時機不恰當。鄭英耀回應時說，自己上任兩年來幾乎沒有寒暑假，原本希望利用寒暑假到各地學校了解教育現場，但實際上始終沒有機會前往，因此才事先請假。

立法院教育及文化委員會今天針對校園食品安全把關機制及疑涉致癌油品事件應變作為進行專題報告，除了鄭英耀，包括衛福部次長林靜儀等人列席。

立法院教育及文化委員會上月審查「校事會議」相關辦法及《國民教育法》等案時，由教育部次長張廖萬堅代表教育部備詢。當時鄭英耀請假未出席，卻被國民黨立委指稱當天前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程，引發爭議。教育部當時回應，鄭英耀已事先向召委辦公室說明並獲同意後請假。

今天質詢時，羅智強質疑，當時召委是體恤部長身體狀況才同意請假，但讓人感覺「只要身體不舒服就不來立法院」，然而審查重要的校事會議當天卻是到彰化考察。他提醒，當天立法院審查的是攸關教師權益的校事會議制度，全國教師都在關注教育部長是否能成為他們的後盾。

鄭英耀回應，感謝委員體諒與關心，當時確實已向召委請假，而且並非請病假，而是前往彰化偏鄉考察教育情形。他表示，當天主要是到彰化了解地方教育需求，並與地方局處安排考察行程。

羅智強則認為，到地方考察具彈性，但校事會議法案審查只有當天進行，重要性不該忽視。

鄭英耀表示，自己上任兩年來幾乎沒有寒暑假，原本希望利用寒暑假到各地學校了解教育現場，但實際上始終沒有機會前往。羅智強則回應，他尊重部長的辛勞，但立法院審查重要教育法案「也沒有寒暑假」，仍希望教育部長能親自到場，展現對教育議題的重視。

鄭英耀 衛福部 羅智強 教育部

延伸閱讀

鄭英耀請假缺席教委會？ 教育部發聲了：已獲召委同意請假

抓包教育部長「請病假」缺席教委會 藍委指現身彰化助選

校園濫訴問題 鄭英耀：從4方向改善

校事會議辦法審查卡關 藍批綠拒簽不復議「沒收討論」 教團：強烈遺憾

相關新聞

校事會議造成教師寒蟬效應 鄭英耀：檢討解聘辦法目標廢除校事會議

教育部校事會議執行情形持續受關注。雖然教育部已推動案件分流、降低匿名檢舉等措施，但立委指出，第一線教師仍普遍認為自己隨時可能成為下一個被調查對象，校事會議造成的寒蟬效應並未消除。教育部長鄭英耀今天表示，近日將針對解聘辦法修正實施後的執行情形提出檢討報告。

遭藍委再追問為何請假缺席校事會議修法審查 鄭英耀：兩年來沒寒暑假

立法院教育文化委員會今邀請教育部、衛福部等單位報告校園食品安全，國民黨立委羅智強質詢時，再度追問鄭英耀上月缺席「校事會議」相關法案審查一事，質疑地方考察時程應該比較彈性，但校事會議審查是固定在一天，怎麼能請假不出席，時機不恰當。鄭英耀回應時說，自己上任兩年來幾乎沒有寒暑假，原本希望利用寒暑假到各地學校了解教育現場，但實際上始終沒有機會前往，因此才事先請假。

苗栗退休校長葉錦忠奉獻教育服務社區 再獲教育部教育奉獻獎殊榮

教育部第21屆教育奉獻獎名單出爐，2020年曾獲獎的苗栗縣退休校長葉錦忠秉持「奉獻教育、服務社區」理念，16年來退而不休持續投入教育志工、語文教育、家庭教育、終身學習及文化藝術推廣，以實際行動深耕教育、服務社會，再度獲此殊榮。

115分科物理／考題生活化！無人機、摩爾福蝶入題 教師：比去年難

分科測驗今（13）日登場，上午首節考物理科，高中教師分析，整份試題難易適中，揚棄以往為人詬病的繁複計算，改以「情境建模」為主軸，將物理真正帶入生活。整體難易度比去年難，但與113年相近。

鐵拳教育／校事會議逼出防禦性教學 如何修復師生信任

韓劇「鐵拳教育」有不少金句，例如：老師應有老師的樣子、學生應有學生的樣子、「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了。」台灣有學者認為校事會議、考核會議的最大後遺症是動搖親師、師生之間的互信與愛，應朝修復式校園正義，重建校園的信任與關愛。

學生都道歉了仍翻不了案 嘉義校園性平案老師求償60萬敗訴

嘉義縣某國小前約聘教師因遭學生申訴性騷擾，被學校中止聘約且1年不得聘任。事後學生曾傳訊道歉，甚至表示「當時你沒有性騷擾我們」、「是我自己亂說的」，教師認為足以證明遭誣陷，提告學生及家長連帶求償60萬元。不過嘉義地方法院認為，學生事後的道歉內容不足以推翻性平調查結果，也無法證明當初是故意捏造事實，因此駁回教師請求，全案仍可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。