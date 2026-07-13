遭藍委再追問為何請假缺席校事會議修法審查 鄭英耀：兩年來沒寒暑假

立法院教育文化委員會今邀請教育部、衛福部等單位報告校園食品安全，國民黨立委羅智強質詢時，再度追問鄭英耀上月缺席「校事會議」相關法案審查一事，質疑地方考察時程應該比較彈性，但校事會議審查是固定在一天，怎麼能請假不出席，時機不恰當。鄭英耀回應時說，自己上任兩年來幾乎沒有寒暑假，原本希望利用寒暑假到各地學校了解教育現場，但實際上始終沒有機會前往，因此才事先請假。

立法院教育及文化委員會今天針對校園食品安全把關機制及疑涉致癌油品事件應變作為進行專題報告，除了鄭英耀，包括衛福部次長林靜儀等人列席。

立法院教育及文化委員會上月審查「校事會議」相關辦法及《國民教育法》等案時，由教育部次長張廖萬堅代表教育部備詢。當時鄭英耀請假未出席，卻被國民黨立委指稱當天前往彰化陪同民進黨彰化縣長參選人陳素月跑行程，引發爭議。教育部當時回應，鄭英耀已事先向召委辦公室說明並獲同意後請假。

今天質詢時，羅智強質疑，當時召委是體恤部長身體狀況才同意請假，但讓人感覺「只要身體不舒服就不來立法院」，然而審查重要的校事會議當天卻是到彰化考察。他提醒，當天立法院審查的是攸關教師權益的校事會議制度，全國教師都在關注教育部長是否能成為他們的後盾。

鄭英耀回應，感謝委員體諒與關心，當時確實已向召委請假，而且並非請病假，而是前往彰化偏鄉考察教育情形。他表示，當天主要是到彰化了解地方教育需求，並與地方局處安排考察行程。

羅智強則認為，到地方考察具彈性，但校事會議法案審查只有當天進行，重要性不該忽視。

鄭英耀表示，自己上任兩年來幾乎沒有寒暑假，原本希望利用寒暑假到各地學校了解教育現場，但實際上始終沒有機會前往。羅智強則回應，他尊重部長的辛勞，但立法院審查重要教育法案「也沒有寒暑假」，仍希望教育部長能親自到場，展現對教育議題的重視。