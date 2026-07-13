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教師管教是否違法 關鍵在比例原則

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
韓劇「鐵拳教育」引發對教師管教權討論。國內頻傳學生、家長對教師提告案例，管教界線如何拿捏再度成為焦點。示意圖。記者黃仲裕／攝影
韓劇「鐵拳教育」引發對教師管教權討論。國內頻傳學生、家長對教師提告案例，管教界線如何拿捏再度成為焦點。示意圖。記者黃仲裕／攝影

高人氣韓劇「鐵拳教育」引發對教師管教權討論。國內頻傳學生、家長對教師提告案例，例如台南曾有學生因不滿座位安排，認為遭老師霸凌提起國賠；高雄也有學生因被叫到辦公室訓話，自認受辱而提告，教師管教是否合理、界線如何拿捏，再度成為焦點。

實務上，管教是否違法，往往取決於比例原則與是否侵害學生權益。二○二二年七月，台北市一名國小五年級男童因遺失物品等問題，加上打到女學生頭不願道歉，男童挨罰「波比跳」，兩個月內共跳了二四○下，導致受傷。男童事後指控遭霸凌，校方卻安排其在教室公開對質。台灣高等法院認定，「波比跳」屬違法體罰，公開對質亦侵害學生人格發展權，判決學校須賠償十六萬五千元確定。

但若教師管教仍在合法範圍內，家長提告多難成立。例如台北市曾有家長因孩子清晨七時前到校，校門未開無人照顧而提告，法院認為學校已公告作息時間，並無提前照顧義務，判決家長敗訴。

另外在高雄，一名國中生因上課喧譁被罰站半節課，家長主張學生出現焦慮症狀請求國賠，法院則認定「教室內罰站不超過一節課」屬合法管教，且無法證明與焦慮具直接因果關係，駁回請求。

台中教育大學主秘陳盛賢指出，全球趨勢顯示教師管教權正逐步「緊縮」，但並非剝奪教師維持秩序的能力，而是從過去較不受限制的威權式管教，轉向須符合法律規範、社會監督，並兼顧比例原則與程序正義的專業權限。

他舉例，英國與美國多以程序正義作為管教依據；印尼則在兒童保護與文化規範間取得平衡，允許教師進行口頭警告或教育性懲罰，並提供一定法律保障。台灣目前也朝相同方向發展，教師已無法單憑個人意志進行管教，而須依賴專業素養與良好溝通。

陳盛賢強調，未來關鍵在於讓管教權「有界線也有支持」，一方面透過制度明確化保障教師，另一方面仍須強化教育專業與師生互信，避免校園過度依賴法律處理衝突，才能維持良好的教學環境。

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