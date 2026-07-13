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遲到罰抄課文 國中生提國賠遭駁

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
一名國中生控訴班導師要求一早7時25分到校考試，還命罰抄課文，影響生活作息，連同母親對學校提國賠200萬元，台中地院法官駁回。示意圖。記者侯永全／攝影
一名國中生控訴班導師要求一早7時25分到校考試，還命罰抄課文，影響生活作息，連同母親對學校提國賠200萬元，台中地院法官駁回。示意圖。記者侯永全／攝影

台中市一名國中生控訴班導師不當管教，要求一早七時廿五分到校考試，還命罰抄課文，影響生活作息，連同母親對學校提國賠兩百萬元；台中地院法官直言「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，少年頻繁遲到、缺交功課，班導師罰他抄課文，是教師正常教學輔導管教，駁回母子要求，可上訴。

這名學生指出，二○二二年國中一年級時班導師要求他早上七時廿五分到校，強迫班內學生早自習考試、自主學習，如果遲到要罰抄國文課文，還故意訂超出他能力所及的成績門檻，未達標就要抄課文，自己每天耗費大量時間罰寫，延宕放學時間，需跑步趕往補習班。

學生說，因罰寫晚睡影響生活作息，被剝奪午休、上體育課權利，媽媽向校方反應無果，班導師竟以「你的計謀成功了」恐嚇，控訴班導師不當管教，求償一四○萬元；少年母親也主張，日夜擔憂兒子導致她身心痛苦，求償精神撫慰金六十萬元。

校方抗辯稱，班導師僅依教務部規定提醒學生於升旗典禮日早上七時廿五分到校，但並未強迫，聯絡簿寫七時四十分到校，僅是老師讓學生練習考卷，無強制力，導師也和少年及家長討論、同意後訂出成績目標，少年所稱抄寫，實際是他作業、平常考錯誤訂正。

校方指出，班導師出於輔導管教學生的應對作為，藉以增強學生學習效果，符合教學、指導及輔導管教學生的目的，非出於無端或毫無教育目的性的行為，老師無故意或過失不法行為。

台中地院查，根據少年聯絡簿，除每周四記載隔天需七時廿五分到校外，其餘僅每周一日需七時四十分到班，認定班導師沒違反教學要點。

中院法官直言「守時為一般人應具備的基本品格與教養」，班導師對學生遲到訂罰抄課文，是教師對學生的輔導管教行為，且依聯絡簿，少年開學後常遲到、頻繁缺交功課，未訂正考卷，班導師對他罰抄課文處罰，屬教師基於教學輔導管教的正常行使，認為少年及母親求償無理由，予以駁回。

國賠 台中市 台中地院 不當管教 班導師

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教師管教是否違法 關鍵在比例原則

高人氣韓劇「鐵拳教育」引發對教師管教權討論。國內頻傳學生、家長對教師提告案例，例如台南曾有學生因不滿座位安排，認為遭老師霸凌提起國賠；高雄也有學生因被叫到辦公室訓話，自認受辱而提告，教師管教是否合理、界線如何拿捏，再度成為焦點。

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