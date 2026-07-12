國際物理奧賽我國5生全摘金！國際排名並列第一

我國參加2026年第56屆國際物理奧林匹亞競賽傳來捷報，在91個國家、381名參賽學生中，代表我國參賽的5名學生共獲得5面金牌佳績，國際排名並列第一名（以金牌數計算）。我國自1994年參賽以來累計已獲85金、36銀、18銅及8榮譽獎，本屆5名學生全數奪金，創下近年最佳成績。

本屆競賽由哥倫比亞主辦，我國代表隊由國內大學10多位教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從2361名學生中遴選出5名學生代表參賽，分別為台北市立建國高級中學學生郭宸璿、吳思謙，桃園市立武陵高級中等學校學生邱柏瑋、國立新竹科學園區實驗高級中等學校學生劉前奕及國立台南第一高級中學學生洪靖承。

代表隊由國立台灣師範大學教授陳傳仁擔任領隊，並由國立台灣師範大學教授高賢忠、國立清華大學教授牟中瑜、國立陽明交通大學榮譽教授朱仲夏、國立台灣大學教授吳俊輝及桃園市立武陵高級中等學校教師王慈甦隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，代表團於7月3日赴哥倫比亞參賽，預定7月16日返抵國門。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

國教署表示，將持續選培訓優秀學生參加本項競賽，培育具潛力之物理人才，並透過參與國際賽事促進跨國交流，推動青年學子與世界接軌，以提升學生國際視野及國際競爭力。