聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／嘉義民生國中 美籍師讓英語變好玩

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
美籍教師Jonah（左一）到嘉義市民生國中擔任八年級彈性課程「i視界」教師，為校園注入國際文化氛圍。記者魯永明／攝影
美籍教師Jonah（左一）到嘉義市民生國中擔任八年級彈性課程「i視界」教師，為校園注入國際文化氛圍。記者魯永明／攝影

中文名「舒俊赫」的美國籍教師Jonah，本學年透過「傅爾布萊特（Fulbright）」基金會媒合到嘉義市民生國中任教，擔任八年級彈性課程i視界教師，他透過遊戲、分組競賽，帶學生輕鬆開口說英語，大大提升學習興趣與自信心。

Jonah大學主修社會哲學，並取得美國紐約州立大學奧本尼分校課程開發與教學科技碩士學位，曾擔任中小學代課教師，也在美國國家森林局及志願服務隊服務過，經歷多元。

來民生國中任教，他自行設計融入異國文化與生活議題的課程，利用午休時間開設英語會話班，讓學生跳脫傳統背誦模式，也透過互動遊戲與競賽，提升學習動機與語言能力；在「英語日」他換上語資班學生訂製、印有他中文名的制服，向全校介紹聖誕文化。他也踏出校園參與城市博覽會，深入認識嘉義地方文化與城市發展。

學生說，以往害怕說錯英文，在Jonah指導下，現在很期待每次課堂活動。校長張金龍說，學校將持續打造沉浸式雙語學習環境。

嘉義 英語 中文 國中 遊戲

延伸閱讀

雙喜臨門 嘉義市民生國中2教師奪全國教育大獎教育典範

深化台美國際共學交流 靜宜大學國際學院攜手美國喜瑞都學院

AI進教室！教師創「數學神曲」幫背公式 國小生做專屬App

中鋼攜手中碳舉辦「中鋼全能智慧王育樂營」 學童玩出自信與國際視野

相關新聞

校園新鮮事／嘉義民生國中 美籍師讓英語變好玩

中文名「舒俊赫」的美國籍教師Jonah，本學年透過「傅爾布萊特（Fulbright）」基金會媒合到嘉義市民生國中任教，擔任八年級彈性課程i視界教師，他透過遊戲、分組競賽，帶學生輕鬆開口說英語，大大提升學習興趣與自信心。

高風險學生強制轉介…草案13日立院審查 教育部憂標籤化

近年校園暴力事件層出不窮，國民黨立委葉元之為此提出「國民轉介教育條例」草案，主張將校園高風險學生強制轉介至加強輔導資源的學校，全案明天在立法院教育及文化委員會審查。不過教育部書面報告指出，此舉恐造成標籤效應，現行已針對高關懷學生建立三級輔導機制，至於經法院裁定保護處分者，由中途學校負責安置輔導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。