校園新鮮事／嘉義民生國中 美籍師讓英語變好玩

中文名「舒俊赫」的美國籍教師Jonah，本學年透過「傅爾布萊特（Fulbright）」基金會媒合到嘉義市民生國中任教，擔任八年級彈性課程i視界教師，他透過遊戲、分組競賽，帶學生輕鬆開口說英語，大大提升學習興趣與自信心。

Jonah大學主修社會哲學，並取得美國紐約州立大學奧本尼分校課程開發與教學科技碩士學位，曾擔任中小學代課教師，也在美國國家森林局及志願服務隊服務過，經歷多元。

來民生國中任教，他自行設計融入異國文化與生活議題的課程，利用午休時間開設英語會話班，讓學生跳脫傳統背誦模式，也透過互動遊戲與競賽，提升學習動機與語言能力；在「英語日」他換上語資班學生訂製、印有他中文名的制服，向全校介紹聖誕文化。他也踏出校園參與城市博覽會，深入認識嘉義地方文化與城市發展。

學生說，以往害怕說錯英文，在Jonah指導下，現在很期待每次課堂活動。校長張金龍說，學校將持續打造沉浸式雙語學習環境。