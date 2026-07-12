高風險學生強制轉介…草案13日立院審查 教育部憂標籤化

近年校園暴力事件層出不窮，國民黨立委葉元之為此提出「國民轉介教育條例」草案，主張將校園高風險學生強制轉介至加強輔導資源的學校，全案明天在立法院教育及文化委員會審查。不過教育部書面報告指出，此舉恐造成標籤效應，現行已針對高關懷學生建立三級輔導機制，至於經法院裁定保護處分者，由中途學校負責安置輔導。

教育部表示，後續將邀集各地方政府，評估延長過渡性教育措施的實施期間；另針對偏差行為學生返校後，已透過補助學校辦理多元彈性課程與輔導措施，協助學生穩定就學、降低再次偏差行為的風險。

不過葉元之表示，教師在校園管教權日益限縮，記過等懲處已難以發揮約束學生的效果，高風險學生往往要等到造成重大傷害事件後，才會離開原校接受司法處置。

葉元之說，教育部主張加強輔導，但若輔導有效，重大暴力事件就不會一再發生。至於標籤化問題，他說，現行要求高風險學生接受高關懷課程，同樣也是標籤化；教育部始終站在加害人的角度思考，卻忽略被害學生的人身安全與受教權益。

另針對國民黨立委羅廷瑋提出「教育經費編列與管理法」修正草案，擬調高教育經費百分之一，教育部書面報告表示，教育部估每年須增支出四百億元，倘依財劃法修法前的中央近三年歲入淨額平均值百分之十二點九作為估算基準匡列中央教育經費，今年度中央教育經費須再增編三五八億元，恐無力負擔。