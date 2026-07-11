藍委促調高教育經費 羅廷瑋籲教育部勿以「無力負擔」否定修法

國民黨立委提出「教育經費編列與管理法」修正草案，擬調高教育經費1%，但據教育部書面報告，教育部估每年須增支出400億元，且因財劃法修法，恐難負擔。國民黨立委羅廷瑋表示，此不應成為削弱教育投資的理由，政府應建立穩定、合理且可持續的教育經費制度，而非稱自己無力負擔，否定修法必要。

國民黨團、多名國民黨立委所提出「教育經費編列與管理法第3條條文修正草案」，此些草案旨在建議教育經費下限提高1%，前3年度決算歲入淨額平均值由23%提高至24%；國民黨立委柯志恩提出，明定中央政府教育經費預算應不低於該年度預算籌編時的前3年度中央政府決算歲入淨額平均值的12.4%。立法院教育及文化委員會下周排審相關草案。

據教育部書面報告指出，倘全國教育經費法定下限提高1個百分點，依近3年度決算歲入淨額平均值推估，每年須大幅增加政府支出近400億元。財劃法修法後，中央財源釋出4165億元，大幅削減中央可運用的財源，地方自有財源大增，各地方政府已有適足財源可支應其基本財政支出，以及辦理教育、社會福利、基本設施等事項。倘依財劃法修法前的中央近3年歲入淨額平均值12.9％作為估算基準匡列中央教育經費，今年度中央教育經費須再增編358億元，恐無力負擔。

羅廷瑋說，財劃法修正後，中央與地方的財政結構或許有所調整，但這不應成為削弱教育投資的理由，也不代表中央對高等教育、偏鄉教育、特殊教育、弱勢扶助及全國性教育政策的責任可以同步縮減。

羅廷瑋說，教育是國家長遠發展的基礎，政府真正應該面對的，是如何在新的財政架構下，建立穩定、合理且可持續的教育經費制度，而不是一開始就說自己無力負擔去否定修法的必要性。

羅廷瑋說，這次修法，也是希望能夠進一步釐清中央與地方的分工，守住教育經費的基本保障，避免因各縣市財政條件不同，造成教育資源落差持續擴大，影響學生受教權益。