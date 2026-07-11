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上課要吹冷氣散熱...小學生向北市府建議：希望不要天天穿制服

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市文山區興德國小每學期初、末都會召開服裝儀容委員會，親師生代表可於會中提出校服材質、哪天穿制服或便服等意見。圖／校長陳毓卿提供
北市文山區興德國小每學期初、末都會召開服裝儀容委員會，親師生代表可於會中提出校服材質、哪天穿制服或便服等意見。圖／校長陳毓卿提供

不少學校近年放寬學生服裝，沒有硬性規定一周5天都要穿校服，但夏天穿制服上學仍免不了汗流浹背。有小學生參加北市副議長葉林傳的「小小議員體驗營」，向市府建議希望可以不要每天穿制服上學。家長說，即使制服換布料，舒適效果有限，孩子上課得靠冷氣散熱。

葉林傳日前舉辦「小小議員體驗營」，邀請國小一至六年級學童走進議會，體驗民主議事與公共參與，吸引70位小朋友連同陪伴的家長上百人參與。他說，活動中，小朋友向市政府提出建議，希望可以不要每天穿制服上學；孩子們的回答看似簡單，卻反映出他們對校園生活與學習環境的真實感受。

他認為，不少學校逐步放寬穿著規定，讓學生可依天候、課程及個人需求自由選擇，兼顧管理需求與學生感受；也建議教育局在兼顧校園安全、學生識別及校園管理的前提下，研議提升學生穿著自主權，例如鼓勵學校採取制服、運動服自由選擇或適度增加便服日等彈性措施。

文山區興德國小校長陳毓卿表示，她每天站大門導護，都知道哪些是在校生，就算孩子穿便服也認得出來，加上校園沒對外開放，學生入校後相對安全，自己也觀察到不少私校學生都很以學校制服為榮。

陳毓卿說，校內每學期初、末都會召開服裝儀容委員會，親師生代表可於會中提出校服材質、哪天穿制服或便服等意見，曾有學生分享穿校服可讓他省一天穿衣服的煩惱，只要跟著規定就好，也有家長代表想過要換透氣布料，後來評估每周只穿一次制服、流汗可換便服，加上現在班班有冷氣，便決定不換材質。

北市國小學生家長聯合會邱彥博總會長表示，許多公立小學已沒硬性規定要穿制服，甚至孩子可於周三或周五、社團課或體育課穿上自己設計的服裝。他認為，各級學校還是要有一定時間穿制服，也可像部分學校，有幾天讓孩子穿著有學校LOGO設計的班級便服。

邱彥博提到，不少學校陸續更換制服的布料，例如排汗、透氣的材質。然而，台灣高溫年年攀升，涼感衣等服飾舒適度的效果有限，體感溫度頂多降1°C，孩子多少還是會不舒服，上課得靠冷氣散熱；他建議，學校建物、風雨操場可使用抗紫外線或隔熱等塗料，降低吸熱程度，或許效果反而更佳。

教育局回應，未針對全市國小學生穿著制服訂定統一規定，各校多依校務會議決議、校園文化及實際管理需求，訂定學生服裝穿著規範。北市多數國小已採取彈性措施，例如學生可依天候、課程內容及活動需要，選擇穿著制服或學校運動服；部分學校也規畫便服日或搭配重大活動彈性調整學生穿著，兼顧學生舒適性、校園識別及安全管理。

不少學校近年放寬學生服裝，但夏天穿制服上學仍免不了汗流浹背，上課得靠冷氣散熱。示意圖與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照
不少學校近年放寬學生服裝，但夏天穿制服上學仍免不了汗流浹背，上課得靠冷氣散熱。示意圖與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照

北市文山區興德國小每學期初、末都會召開服裝儀容委員會，學生代表在會中表達看法。圖／校長陳毓卿提供
北市文山區興德國小每學期初、末都會召開服裝儀容委員會，學生代表在會中表達看法。圖／校長陳毓卿提供

台北市副議長葉林傳7月6日在議會舉辦「小小議員體驗活動」，吸引70位小朋友連同陪伴的家長共百餘人熱情參與，親身體驗議員的工作內容，透過模擬議事流程，認識民主政治的運作。圖／取自臉書「葉林傳」
台北市副議長葉林傳7月6日在議會舉辦「小小議員體驗活動」，吸引70位小朋友連同陪伴的家長共百餘人熱情參與，親身體驗議員的工作內容，透過模擬議事流程，認識民主政治的運作。圖／取自臉書「葉林傳」

制服 小學生 北市府

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