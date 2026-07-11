主張高風險學生轉介專校輔導 葉元之批教育部站加害人角度思考

立法院教育及文化委員會下周排審「國民轉介教育條例」草案，提出此案的國民黨立委葉元之今表示，現行以輔導為主的制度已不足因應問題學生，他主張設立專屬轉介教育學校，集中安置具有高度暴力風險的學生，在兼顧教育輔導的同時，也保障原校師生安全。

葉元之表示，近年校園暴力事件層出不窮，包括學生攜帶刀械進入校園、兩年前的新北國三生割頸案，以及日前永和某國中學生遭鋁棒毆打等事件，顯示校園安全面臨嚴重挑戰，現行制度已不足以因應。

葉元之指出，教育部長期主張「加強輔導」，但若輔導有效，就不會持續發生重大暴力事件。目前教師在校園管教權愈來愈弱，記過等懲處幾乎失去約束力，導致校園只要出現一名具有高度危險性的學生，整個校園師生都可能受到威脅，往往要等到真正發生重大傷害事件後，該學生才會離開原校接受司法處理。

葉元之說，他提出「國民轉介教育條例」草案，並命名為「安心上學法案」，主張由政府設立專屬學校，安置具有高度暴力風險的學生，除可聘請社工、心理輔導及相關民間團體提供更多資源，也能依學生需求安排適合課程，達到教育與輔導目的。這項制度有兩個目的：一、是保護原校師生安全，維護正常教育秩序；二、集中更多教育與輔導資源，協助高風險學生改善行為。

教育部稱轉介教育恐造成「標籤化」，葉元之認為，教育部現行要求高風險學生接受「高關懷課程」，同樣存在標籤化問題；並且，教育部始終站在加害人的角度思考，忽略被害學生的人身安全與受教權益。義務教育的目的在於維護整體教育秩序，不能因保障少數高風險學生，而犧牲大多數學生安全。

至於近期教育部宣布「學生遲到、缺席不得記警告」，引發社會爭議，葉元之批評，教育部提出的配套措施完全脫離教育現場。教育部認為老師可透過聯絡家長改善學生出缺勤，但許多教師實際反應，「不少家長根本聯絡不上，即使聯絡得到，也未必重視孩子出缺勤情形」。

他質疑，教育部主張缺曠課可能影響畢業資格，但部分學生根本不在乎是否取得畢業證書，即使沒有畢業，仍可透過同等學歷繼續升學，無法形成約束力。目前教育部所有措施都無法提供教師有效管理工具，教師既沒有足夠管教手段，也無法有效改善學生行為，若班上有人長期遲到、缺課卻沒有任何懲處，還容易產生模仿效應。

葉元之批評，教育部官員沒有真正了解第一線教師處境，講的那些東西全部都脫離現實，建議官員實際到學校擔任教師幾天，就會知道現場面臨的困境。