快訊

志願役成長5千人編現比達8成 國軍人力缺口真有改善？

巴威現在起影響最劇烈！暴風圈壟罩颳強風 降雨紫爆熱區曝

颱風天iPhone進水怎辦？蘋果官方曝正確步驟 警告3件事千萬別做

聽新聞
0:00 / 0:00

主張高風險學生轉介專校輔導 葉元之批教育部站加害人角度思考

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委葉元之。聯合報系資料照
國民黨立委葉元之。聯合報系資料照

立法院教育及文化委員會下周排審「國民轉介教育條例」草案，提出此案的國民黨立委葉元之今表示，現行以輔導為主的制度已不足因應問題學生，他主張設立專屬轉介教育學校，集中安置具有高度暴力風險的學生，在兼顧教育輔導的同時，也保障原校師生安全。

葉元之表示，近年校園暴力事件層出不窮，包括學生攜帶刀械進入校園、兩年前的新北國三生割頸案，以及日前永和某國中學生遭鋁棒毆打等事件，顯示校園安全面臨嚴重挑戰，現行制度已不足以因應。

葉元之指出，教育部長期主張「加強輔導」，但若輔導有效，就不會持續發生重大暴力事件。目前教師在校園管教權愈來愈弱，記過等懲處幾乎失去約束力，導致校園只要出現一名具有高度危險性的學生，整個校園師生都可能受到威脅，往往要等到真正發生重大傷害事件後，該學生才會離開原校接受司法處理。

葉元之說，他提出「國民轉介教育條例」草案，並命名為「安心上學法案」，主張由政府設立專屬學校，安置具有高度暴力風險的學生，除可聘請社工、心理輔導及相關民間團體提供更多資源，也能依學生需求安排適合課程，達到教育與輔導目的。這項制度有兩個目的：一、是保護原校師生安全，維護正常教育秩序；二、集中更多教育與輔導資源，協助高風險學生改善行為。

教育部稱轉介教育恐造成「標籤化」，葉元之認為，教育部現行要求高風險學生接受「高關懷課程」，同樣存在標籤化問題；並且，教育部始終站在加害人的角度思考，忽略被害學生的人身安全與受教權益。義務教育的目的在於維護整體教育秩序，不能因保障少數高風險學生，而犧牲大多數學生安全。

至於近期教育部宣布「學生遲到、缺席不得記警告」，引發社會爭議，葉元之批評，教育部提出的配套措施完全脫離教育現場。教育部認為老師可透過聯絡家長改善學生出缺勤，但許多教師實際反應，「不少家長根本聯絡不上，即使聯絡得到，也未必重視孩子出缺勤情形」。

他質疑，教育部主張缺曠課可能影響畢業資格，但部分學生根本不在乎是否取得畢業證書，即使沒有畢業，仍可透過同等學歷繼續升學，無法形成約束力。目前教育部所有措施都無法提供教師有效管理工具，教師既沒有足夠管教手段，也無法有效改善學生行為，若班上有人長期遲到、缺課卻沒有任何懲處，還容易產生模仿效應。

葉元之批評，教育部官員沒有真正了解第一線教師處境，講的那些東西全部都脫離現實，建議官員實際到學校擔任教師幾天，就會知道現場面臨的困境。

葉元之 教育部 校園

延伸閱讀

校園危機背後 家庭、社群媒體成隱憂

校園暴力攀升 輔導教師人力吃緊

中聯油品波及學校 藍擬安排教育部下週赴立院專報

校園濫訴問題 鄭英耀：從4方向改善

相關新聞

行政院拍板 特教老師加給全面回溯自去年9月

行政院去年底調高中小學導師職務加給及鐘點費，並回溯自去年9月生效，但特教加給已於去年6月核定，卻延宕至今年2月才生效。全教總今天表示，經過努力後終於獲得行政院點頭，確定特教加給全面回溯自去年9月。

教育經費再拉高教育部喊難負擔 葉元之批綠不重視：兩兆買武器就有錢

立法院教育及文化委員會下周排審「教育經費編列與管理法」修正草案，藍委提案旨在調高教育經費1%並畫下中央政府編列的「地板」，據教育部書面報告，教育部估每年須增支出400億元，恐難負擔。國民黨立委葉元之表示，買國防武器超過兩兆元就有錢，教育就錙銖必較，民進黨不重視教育。

大學分科考順延 為考生加持 新北免費送包種茶包助攻

115學年度分科測驗因巴威颱風順延至13、14日，新北市農業局明天起推出限定款「鐵定包中」包種茶包，於考場考生休息區、新店區文山茶推廣中心及雙北4間文昌廟限量免費贈送，祝福考生應試順利、金榜題名「包中」。

鐵拳教育／校事會議修法壓力減了？師勝訴卻失業改去賣麵

某國中老師被控性侵，女學生言之鑿鑿，學校啟動校事會議，作出強制停聘處分；法院一審判老師敗訴，老師上訴二審，法官眼尖案情大逆轉，老師獲判無罪，「狼師」汙名雖撤銷，但已回不了校園只好改行賣麵。一名國小生功課沒寫完被老師責備，家長憤而申訴，學校審查未不當體罰，家長仍提告，全案不起訴但老師已崩潰。 如果比照韓劇「鐵拳教育」以暴制暴處理校園問題，教師異口同聲說「絕對進校事會議、保證丟飯碗。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。