行政院拍板 特教老師加給全面回溯自去年9月

行政院去年底調高中小學導師職務加給及鐘點費，並回溯自去年9月生效，但特教加給已於去年6月核定，卻延宕至今年2月才生效。全教總今天表示，經過努力後終於獲得行政院點頭，確定特教加給全面回溯自去年9月。

行政院於民國115年7月3日，正式核定修正「公立中小學校導師及特殊教育職務加給表」，明定溯及自114年9月1日生效，完成特教加給全面回溯。

在各個教師團體奔走下，114年6月，行政院允諾核定打破凍漲33年的特教加給，由每月1800元調升至2800元。然而，該案卻延至115年2月才生效。政府將一般教師導師職務加給、鐘點費及行政獎金回溯至114年9月1日，唯獨特教加給未同步回溯，教師團體多批評，明顯差別待遇。

為此，全教總向教育部及行政院反映，並串聯地方教師工會發聲，要求政府比照其他教師待遇辦理。115年1月，立法院教育及文化委員會在跨黨派立法委員支持下，通過提案要求教育部立即推動特教加給回溯至去年9月1日，最終促使教育部於今年4月正式報請行政院核定，行政院則於今年7月3日正式核定，特教加給全面回溯至114年9月1日。

全教總表示，每一項權益的改善，都來自長時間的努力，而非一夕之間的成果，教師權益提升值得所有人共同分享，未來仍將持續與各地方教師工會合作，為教師爭取更公平、更合理的勞動條件與專業尊嚴。