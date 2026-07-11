教育經費再拉高教育部喊難負擔 葉元之批綠不重視：兩兆買武器就有錢

立法院教育及文化委員會下周排審「教育經費編列與管理法」修正草案，藍委提案旨在調高教育經費1%並畫下中央政府編列的「地板」，據教育部書面報告，教育部估每年須增支出400億元，恐難負擔。國民黨立委葉元之表示，買國防武器超過兩兆元就有錢，教育就錙銖必較，民進黨不重視教育。

教育部書面報告綜整國民黨團、多名國民黨立委所提出「教育經費編列與管理法第3條條文修正草案」，此些草案旨在建議教育經費下限提高1%，前3年度決算歲入淨額平均值由23%提高至24%；國民黨立委柯志恩則提出，明定中央政府教育經費預算應不低於該年度預算籌編時的前3年度中央政府決算歲入淨額平均值的12.4%。

據教育部書面報告指出，倘全國教育經費法定下限提高1個百分點，依近3年度決算歲入淨額平均值推估，每年須大幅增加政府支出近400億元。財劃法修法後，中央財源釋出4165億元，大幅削減中央可運用的財源，地方自有財源大增，各地方政府已有適足財源可支應其基本財政支出，以及辦理教育、社會福利、基本設施等事項。

該報告表示，倘依財劃法修法前的中央近3年歲入淨額平均值12.9％作為估算基準匡列中央教育經費，今年度中央教育經費須再增編358億元，恐無力負擔，且中央支出結構有別地方，除用於教育外，尚須支應國防、外交及社會福利等重大政策，未來若遇有一次性的大額收入，將造成中央應編列數額大幅增加，致籌編預算困難。

葉元之說，其實政府很有錢，想做的就會很有錢，不想做的就會理由一大堆，例如買國防武器，今年度總預算有9000多億，又編1.25兆特別預算，超過兩兆元就有錢，用在教育就是錙銖必較，因為教育較難拿來政治操作。所以絕對不會沒有錢，就是看政府重不重視。

葉元之舉例諷刺，在野黨提台灣未來帳戶特別條例草案，民進黨政府一開始說沒錢，結果賴清德總統提了一個一模一樣的，這時政府就有錢了。如果不重視就明講，不用把沒錢當藉口。民進黨不重視教育，教育現場混亂，三不五時就有人來陳情。