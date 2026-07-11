本土語言認證輔導班助教師考證 逾1萬人次參加
教育部民國111年起開辦本土語言認證輔導班、考前衝刺加強班，協助教師取得認證，至今已超過1.1萬人次參加，115年度下半年度各語別將陸續開班。
根據教育部今天發布新聞稿，國家語言發展法實施後，高中將本土語文納入「部定課程」，教育部透過輔導班和加強班，協助現職教師通過閩南語、客語中高級認證與族語高級認證，進而取得授課資格。
根據教育部統計，至今已1萬1391人次參加輔導班、加強班。以7月開設的台灣台語認證加強班為例，以線上授課方式，全面模擬聽力、口說、閱讀與書寫測驗題型內容，共提供2天、合計14小時課程。
教育部鼓勵各校推薦教師參與輔導班、加強班，以提高本土語言認證通過率，進而滿足各校授課需求，相關資訊可參考「高級中等學校本土語文教育資源中心」網站。
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