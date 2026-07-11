快訊

志願役成長5千人編現比達8成 國軍人力缺口真有改善？

巴威現在起影響最劇烈！暴風圈壟罩颳強風 降雨紫爆熱區曝

颱風天iPhone進水怎辦？蘋果官方曝正確步驟 警告3件事千萬別做

本土語言認證輔導班助教師考證　逾1萬人次參加

中央社／ 台北11日電

教育部民國111年起開辦本土語言認證輔導班、考前衝刺加強班，協助教師取得認證，至今已超過1.1萬人次參加，115年度下半年度各語別將陸續開班。

根據教育部今天發布新聞稿，國家語言發展法實施後，高中將本土語文納入「部定課程」，教育部透過輔導班和加強班，協助現職教師通過閩南語、客語中高級認證與族語高級認證，進而取得授課資格。

根據教育部統計，至今已1萬1391人次參加輔導班、加強班。以7月開設的台灣台語認證加強班為例，以線上授課方式，全面模擬聽力、口說、閱讀與書寫測驗題型內容，共提供2天、合計14小時課程。

教育部鼓勵各校推薦教師參與輔導班、加強班，以提高本土語言認證通過率，進而滿足各校授課需求，相關資訊可參考「高級中等學校本土語文教育資源中心」網站。

語言 教師 閩南語

延伸閱讀

環境教育人員認證研習 培育校園永續種子

124校參與本土語沉浸教學 結合礦業、掃帚工藝

雙喜臨門 嘉義市民生國中2教師奪全國教育大獎教育典範

學生暴力案衝破3萬件、自傷通報創新高 專輔教師荒輔導量能吃緊

相關新聞

行政院拍板 特教老師加給全面回溯自去年9月

行政院去年底調高中小學導師職務加給及鐘點費，並回溯自去年9月生效，但特教加給已於去年6月核定，卻延宕至今年2月才生效。全教總今天表示，經過努力後終於獲得行政院點頭，確定特教加給全面回溯自去年9月。

教育經費再拉高教育部喊難負擔 葉元之批綠不重視：兩兆買武器就有錢

立法院教育及文化委員會下周排審「教育經費編列與管理法」修正草案，藍委提案旨在調高教育經費1%並畫下中央政府編列的「地板」，據教育部書面報告，教育部估每年須增支出400億元，恐難負擔。國民黨立委葉元之表示，買國防武器超過兩兆元就有錢，教育就錙銖必較，民進黨不重視教育。

大學分科考順延 為考生加持 新北免費送包種茶包助攻

115學年度分科測驗因巴威颱風順延至13、14日，新北市農業局明天起推出限定款「鐵定包中」包種茶包，於考場考生休息區、新店區文山茶推廣中心及雙北4間文昌廟限量免費贈送，祝福考生應試順利、金榜題名「包中」。

鐵拳教育／校事會議修法壓力減了？師勝訴卻失業改去賣麵

某國中老師被控性侵，女學生言之鑿鑿，學校啟動校事會議，作出強制停聘處分；法院一審判老師敗訴，老師上訴二審，法官眼尖案情大逆轉，老師獲判無罪，「狼師」汙名雖撤銷，但已回不了校園只好改行賣麵。一名國小生功課沒寫完被老師責備，家長憤而申訴，學校審查未不當體罰，家長仍提告，全案不起訴但老師已崩潰。 如果比照韓劇「鐵拳教育」以暴制暴處理校園問題，教師異口同聲說「絕對進校事會議、保證丟飯碗。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。