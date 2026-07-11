1200印尼生申請台華獎　86人獲選到台灣留學

教育部「台灣獎學金」及「華語文獎學金」今年吸引超過1200名印尼學生申請，最終86名學生獲選赴台攻讀學位或研習華語。駐印尼代表處今天舉辦行前說明會，向學生說明赴台就學、居留及生活資訊，並安排歷屆受獎生分享留學經驗。

駐印尼代表處表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，兩項獎學金行前說明會改採線上方式舉行，今年恢復實體辦理，並與雅加達建國大學（BINUS University）合作舉行。此次活動由駐印尼代表處教育組與領務組共同辦理，介紹學生簽證、居留證申辦程序及赴台就學、生活等資訊。

駐印尼代表洪振榮表示，目前在台就讀的印尼學生人數超過1萬9000人，在外籍學生人數排名中僅次於越南。他指出，台灣除具備良好的華語學習環境及多元高等教育資源外，也在全球人工智慧（AI）及半導體供應鏈占有重要地位，勉勵即將赴台的印尼學生把握留學機會，了解台灣科技產業發展，培養與全球科技產業接軌的能力。

雅加達建國大學副校長黎妮（Rini Setiowati）代表出席活動；校長妮莉（Nelly）則透過預錄影片表示，建國大學很榮幸與駐印尼代表處合作舉辦行前說明會，期待未來持續深化與台灣高等教育機構的合作，進一步推動雙方學術交流。

會中也邀請歷屆「台灣獎學金」及「華語文獎學金」受獎生分享赴台留學經驗，與即將赴台的學生交流在台學習及生活心得。

2024年華語文獎學金受獎生韓森（Hansen）表示，他在淡江大學華語中心研習1年後回印尼，目前在工作上運用中文。他說，在台學習華語不僅提升語言能力，也為職涯發展帶來更多機會；隨著印尼與華語市場交流日益密切，中文能力已成為重要競爭力。

2022年台灣獎學金受獎生、國立成功大學碩士畢業生索菲亞（Sofia）目前在印尼教育部服務，她指出，留學期間除完成學業外，也與來自不同國家的同學建立友誼，拓展國際視野。她鼓勵即將赴台的學生把握留學機會，因為留學帶來的不只是學位，更包括友誼、經驗與個人成長。