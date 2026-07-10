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一口一口吃進台灣歷史 臺灣漫遊錄等作品法譯版上市

中央社／ 巴黎10日專電

法譯版「美食與文學足跡—飲食文化中的台灣史」現正於法國上市。全書從鹹蛋糕、蟹殼黃、珍奶、夜市與原住民殺豬文化角度切入，透過5篇文學作品選讀、5篇科普文章導讀，讓法語讀者一覽台灣美食自日殖時期至今的民間日常，一口一口吃進台灣史。

由法國出版社hémisphères發行的法譯版「美食與文學足跡—飲食文化中的台灣史」以時序分為5組。首篇導讀1930年代日殖時期的台灣，以楊双子的「臺灣漫遊錄」中的「鹹蛋糕」章節為例，展現殖民者與被殖民者之間的權力拉鋸；1950年代、二戰後國民政府來台，則以林海音的「蟹殼黃」為例，從不起眼的早餐小點觀察省籍離散。

1970年代、台灣經濟正值起飛，書中以陳雪的「一個人看電影」為例，將視角帶到夜市幕後，透過擺攤家庭的甘苦，回看在銅板經濟中求生的民間日常；2000年代，台灣面臨全球化，則以林妏霜的「手搖飲」為例，帶領讀者進入台灣上班族揪團訂飲料、以珍奶聯繫情感的現場。

最後一章聚焦台灣原住民飲食文化的傳承，以原民作家程廷Apyang Imiq的「愛的豬肉轉圈圈」為例。作者寫下「豬肉是一連串緊密排序的幸福密碼」，以輕鬆、真誠的態度，介紹「殺豬文化」在原民社會所具有的種種意義。

「美食與文學足跡—飲食文化中的台灣史」由國科會與台灣文學館等單位支持。有別於一般文學法譯書籍，此書補充每篇作品背後的歷史與社會情境，並以大眾易讀的「科普文章」形式，分別由蕭亦翔、王婉育、邱啟新、麥樂文、馬翊航等，將台灣學者的研究論文改寫而成。

「美食與文學足跡—飲食文化中的台灣史」目前有法譯版本與中文版，由法國國立東方語言與文化學院台灣學研究負責人劉展岳，與中興大學台灣文學與跨國文化研究所所長詹閔旭擔任主編，並集結多位法籍與台籍法譯人士。

劉展岳接受中央社專訪時表示，此書除了可當一般文學讀本，也適合提供給在法國欲了解台灣歷史的師生，作為延伸的補充教材。

劉展岳補充：「文學雖然是虛構的，但總能讓讀者在虛構之中看到社會的真實脈絡；而書中所補充的科普文章，則讓讀者理解在流動的台灣社會，並相互對照。」

劉展岳說，法國人常談到的「風土」（terroir），便是透過「食物」，總能一瞥當地人所選用的食材，以及這片空間所經歷的文化變遷。

他說，台灣的組成多元，書中所談的食物橫跨南北與不同族群，其實很多他都未曾吃過。以他身為屏東人為例，因為編輯此書，返台後特別嘗試了北部的「蟹殼黃」與中部的「鹹蛋糕」，未來也希望能體驗原住民「生豬肉」的分享文化。

劉展岳表示，他在書末以「文字的饗宴」作為導讀結語，便是鼓勵法語讀者親自品嚐書中出現的台灣美食。因為每一次吃，都像是一場冒險；即使同一個食物吃了好幾次，每一次的味覺經驗仍不同。就像文學作品一樣，每次閱讀，都會有不同的體會。

法譯版「美食與文學足跡—飲食文化中的台灣史」為國科會「人文言千里」系列書籍計畫之一，此系列共有3本法譯書。8月將再出版兩本關於台灣文學與經濟發展、自然災害的法譯新書，並於10月在巴黎舉辦系列新書發表會。

台灣史 原住民 法國

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